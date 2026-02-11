北市府與輝達今天完成簽約？李四川：如果順利12點之前會簽訂完成

政治中心／綜合報導

輝達海外總部落腳北士科T17、T18，台北市副市長李四川6日宣布，權利金談好122億，預定最快在2月11日簽約，也就是今天。對此，李四川表示美國剛上班，「原則早上大概會跟他們簽章、簽字，如果順利應該會在12點之前，會簽訂完成，若12點有結果，市府會召開記者會對外宣布」。

李四川6日說明，跟美國輝達總公司原則上就T17、T18原則上122億議價完成，議價完，輝達總公司必須就合約往上走程序，預定最快2月11日簽約，如果來不及，2月13日也就是農曆過年放假以前一定會完成簽約。

上午李四川出席「都更領航X節能降稅」記者會被問到與輝達簽約何時完成下午會宣布嗎？李四川回應表示，應該到現在為止，他們剛上班在美國，原則早上大概會跟他們簽章簽字，如果順利應該會在12點之前，應該會簽訂完成，如果12點有結果，市府會召開記者會對外宣布。

媒體追問，李副何時會報告自己的決定（參選動向）？李四川說「簽完了我一定會跟各位報告」。

在記者會上同場出席的台北市長蔣萬安特別跟李四川說謝謝，因為公辦都更不容易，對此，李四川說稍早他與信維市場理事長同坐一起，他跟理事長說對於信維市場都更，大概所有公家能在都更用的工具，全都用完了，但他自己有信心把這事情辦完。

