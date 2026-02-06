北市府與輝達敲定權利金122億 李四川曝最快簽約時機

北市府今(6日)與輝達完成議價，權利金122億元，台北市副市長李四川(中)說，最快11日就能簽約，最晚13日，會趕在農曆年前。(記者甘孟霖攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕輝達台灣總部將進駐台北市北投士林科技園區T17、18基地，北市府今(6日)與輝達完成議價，權利金122億元，台北市副市長李四川說，最快11日就能簽約，最晚13日，會趕在農曆年前。

台北市都委會上週通過T17、T18基地合併為T1718基地，市府區段徵收及市地重劃委員會4日召開會議，審議T1718專案設定地上權給輝達的計畫書及權利金，地上權年限會以50年，可再延長20年為原則。

廣告 廣告

李四川今下午召開記者會說明，今天中午與輝達總公司完成議價，權利金定為122億元，今天議價完成後，因為輝達總公司在合約上還需要往上簽呈，預訂最快2月11日可以簽約，最晚會趕在13日農曆過年之前一定會完成。

李四川表示，當初有向議會報告過，先前與新光人壽解約後粗估權利金會落在125億元以下，當中原本輝達願意概括承受新壽解約成本的14多億元，當中有1.6億元的營業稅，在北市府與中央澄清過後可以退還，所以輝達承受的成本大約在12多億元，包含在122億元的權利金當中。

李四川說，今天剛議價完，有關簽約儀式還要看輝達總公司那邊上層的溝通，原則上北市府會與輝達子公司簽約，只要可以簽約，北市府都會配合。

李四川指出，簽約過後輝達就會請領建照，目前輝達也已經委託台灣在地的建築師正進行設計規劃當中，據他了解黃仁勳在很多地方都有參與意見討論，上次黃來台灣受訪也一直說比美國更漂亮，設計過後就會送件到建築管理工程處申請建照，並會經過都市發展局進行都審審查，通過之後原則上就會發照；至於輝達在期間會不會先申請雜照進行地下連續壁開挖，就尊重輝達的意見，希望能趕在六月前開工。

【看原文連結】

更多自由時報報導

看好台積電！這2檔正主宰AI時代財富分配 值得買入長抱

放空AI股的時機到了？ 著名傳奇空頭：我在等「這些訊號」出現

LTN經濟通》習近平姐姐 掌握近百兆商業帝國？

美股收盤》道瓊重挫近600點！台積電ADR反漲逾1.5％

