北市府螺絲鬆了？張文3小時內縱火又殺人 吳怡農緩頰：檢討還太早

27歲男子張文於12月19日下午起在台北市區連續縱火，接著又到台北車站、捷運中山站丟擲煙霧彈、持刀殺人，至今釀4死11傷。民進黨台北市議員簡舒培質疑，台北市警察局的快打部隊完全失靈，不過民進黨台北市長初選參選人吳怡農則緩頰，現在檢討市府與警方的作為有一點早。

張文於12月19日傍晚在台北車站、捷運中山站與南西誠品丟擲煙霧彈並持刀殺人，而警方循線追蹤，發現他在犯下殺人案前，在台北車站周邊多處縱火，外界質疑，警網未能全程掌握，讓縱火犯在台北市區逗留3小時。

吳怡農今（12/21）日出席總統府前發言人Kolas Yotaka的新書發表會，他於會後受訪時表示，現在去檢討市府和警方的的作為有一點早，外界多數人還不瞭解整個事件的全貌，但他認為可以討論從縱火、第一次攻擊至第二次攻擊之間的官方緊急應變體系如何更好、更完善。

吳怡農認為，政府向社會大眾傳播的訊息非常重要，應該讓社會大眾知道嫌犯在周邊活動，但針對這個個案，他認為過多評論並不負責。他提醒，民眾要有警覺心與安全意識，且政府與警方在緊急災害應變時，應該要將資訊更快、更即時傳播給民眾。

吳怡農表示，面對災難與突發狀況，每一個人都需要知道先怎麼保護好自己，這個事件也提醒大家，在公共場合要偶爾放下手機，不要只是往下看，要了解觀察周遭，注意到任何不尋常的事情，要馬上通報站長、店員與員警，許多事件都是有人第一時間通報，避免更大的意外。

他也補充，若意外不幸發生，要以安全第一、保護自己為優先，最近很多人學習了急救與自我防衛的技能，但意外發生後，第一時間要離開現場，因為多數人不是專業人員，沒有防護裝備，也沒有武力或公權力可以制裁攻擊者，不要圍繞，也不要留下來打卡拍照，才不會影響員警的工作。

