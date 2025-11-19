北市府解約台智光監視器案判賠5312萬 何孟樺痛批蔣萬安：謊言治市的代價

即時中心／徐子為報導



台北市警用監視器傳輸費爭議，台智光不服蔣萬安上台後的台北市府解約，提出民事訴訟，要求市府追繳價差與延遲付款的利息，台北地方法院昨（18）日宣判北市警局敗訴，應支付5312萬餘元，台北警方表示將上訴。對此，民進黨籍市議員何孟樺表示，這不只是台智光商人貪婪吸血的索求，更是台北市民為市長蔣萬安謊言治市付出的代價；市府一再宣稱已解除子約，實際上則是仍處在履約爭議中，不僅台智光繼續提供服務，市府也在今年預算中編列經費支付。





去年（3）月底，蔣萬安宣布與台智光解除警局監視器子約，北市警局於去年4月8日發文給台智光，台智光則於同月19日回文，否認合約終止，要求警局依約履行。市府在6月核定爭議期間，3M費率從2100元降至1761元。台智光今年2月提出民事訴訟，追繳價差與延遲付款的利息。



何孟樺指出，「解除子約的理由不成立，這是蔣市府現在最大的困境。」市府援引改變費率的條款是「廠商或其人員就協議書有給付他人不法佣金、回扣、賄賂或其他不正利益之情形」。但實際上，北檢偵辦的案件是沒簽訂協議書的社會局案，警察局案至今仍未起訴。



何孟樺質疑蔣市府「沒簽約的有解約理由，有簽約的卻沒有理由解約。」不過市府面對外界追問，卻回應「4月8日，就針對監視器的子約立即解除，所以費率就回到了母約1761元，另外警察局也即刻啟動，相關備援系統建置的程序。」何痛批蔣市府，用謊言掩飾台智光繼續寄生、吸血的事實，卻根本沒有跟台智光解約，雙方實際處在履約爭議中。



何孟樺指出，最明確的證據就是，若依照警察局監視器協議書的第一次變更內容，台智光早在市府解約的3個月後，就沒有義務繼續維護警察局監視器的網路傳輸。但實際上，台智光不僅在7月後繼續提供服務，還配合警察局增加線路數；市府也在今年預算中，繼續編列經費支付給台智光。



何孟樺認為，台北地院一審宣判結果出爐，市警局敗訴，更證實蔣萬安「匆匆忙忙」解約，導致市府「連滾帶爬」敗訴；而當初解約的理由也依舊不成立，這使得在後續上訴翻盤的機會極低。



北市府副發言人蔡畹鎣則是反質疑何孟樺，難道是選擇跟台智光站同一邊、要反對市府終止有爭議的子約？並說目前台智光案已進入訴訟程序，市府會為市民權益依法上訴，如果何反對捍衛市民權益，就請大聲說出來。





