北市府認了！士林夜市被「饒河超車」 人潮、攤商直直落比疫情時期還慘

士林夜市是不少國內外國觀光客必訪的景點之一，民進黨台北市議員林延鳳指出，市府斥資1億元整修士林夜市「B1地下美食街」，不料人潮、攤販數量卻持續減少，夜市排名第一的寶座也拱手讓人，「比疫情時期還慘」，呼籲市府提出改革措施。對此，台北市長蔣萬安表示，將邀集各局處研擬振興計劃，讓士林夜市在平日也能吸引人潮。

林延鳳表示，士林夜市內的「地下美食街」斥資上億元修建，自今年4月開幕至今，卻沒有吸引更多人潮，周邊的店面空置率「比疫情期間還高」，某些攤商平日收日甚至不及1000元，只好選擇假日再營業，整個商圈呈現沒落趨勢，也從台北夜市排名第一滑落到第二名。

觀光客、攤商數都下滑！士林夜市跌出台北夜市榜首

根據交通部觀光署公布的《113年來台旅客消費及動向調查報告》，士林夜市已從2023年來台觀光造訪夜市跌至31.09％，饒河夜市則大幅提升至35.63%，正式反超士林夜市。

此外，士林夜市在攤商數上也下滑，從2023年上半年842家、下半年772家，2024年已跌倒上半年751家、下半年731家。

結合文化、創造打卡地標話題！林延鳳：可借鏡台南

林延鳳指出，觀光客到夜市不只會吃東西，還會關注有沒有故事、文化是什麼，如台南小巷子內有文青小店，也創造出諸多拍照打卡地標，反觀士林夜市旁的慈諴宮也有豐富故事，商圈規模也相當大，市府應該共同研議，除了每年舉辦大型活動之外，在平日也要能吸引觀光客，才能振興整個商圈。

她也建議，士林夜市旁還有神農宮、北藝中心，可以參考北水處舉辦秋OUT音樂節，結合地方商家，或是古蹟廟宇與民間資源，都能獲得不錯的成效。

北市府鬆口「人潮確實下降」 蔣萬安：研擬振興計畫

對此，台北市政府產業發展局長陳俊安坦言，近年士林夜市商圈人潮的確有下降趨勢，過去可能因為「攤商因素」讓觀光客不願意造訪，因此市府希望透過新建設重新規劃，如大士林商圈的TOD規劃等，望能吸引觀光客走回來。

蔣萬安承諾，將邀請各局處研議出士林商圈振興計劃，其中包含日常展演等活動，讓平日也能吸引人潮。



