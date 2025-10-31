北市府護翡翠水庫 拒中央設置光電板

經濟部水利署在台南烏山頭水庫推動建置太陽光電設施，引發當地民眾疑慮。國民黨台北市議員張斯綱、曾獻瑩也指出，中央連續3年發函希望在翡翠水庫設置光電板，疑要拿翡翠水庫當中央的光電績效；台北市長蔣萬安表示，依法不可以設置，市府絕對不會准；翡翠水庫管理局也強調，翡翠水庫依《都市計畫法》、《水利法》禁設太陽光電板。

張斯綱痛批，中央將翡翠水庫視為光電績效「提款機」，罔顧大台北600萬市民飲水安全，分別於2022年3月、2023年12月、2024年12月，3度發函要求盤點是否可在翡翠水庫轄內設置屋頂型、地面型及水域型的太陽能光電設施。翡管局雖用法規回絕，但中央若未來以《再生能源發展條例》或國家重大建設為名想強行突破，市府須做好準備，並在行政院會向中央表達反對態度。

曾獻瑩直言，中央動作頻繁、態度積極，顯示對翡翠水庫「不死心」，市府應向中央清楚表達立場。翡翠水庫攸關600萬市民飲用水安全，依法嚴格把關，禁止設置光電板設施。

翡管局長林裕益說，翡翠水庫位於《都市計畫法》畫設的「台北水源特定區」範圍內，土地使用依都市計畫受到限制，依新北市府2020年10月「變更台北水源特定區計畫」明定，翡翠水庫用地僅得設置水庫運作管理必要設施，水域部分除水庫管理機構為水庫運作及居民交通外，禁止其他浮具設置及船隻航行。

林裕益說，另依《水利法》、「水庫蓄水範圍使用管理辦法」及經濟部公告「翡翠水庫蓄水範圍及其申請許可事項」，已規定翡翠水庫是以家用及公共給水為主要目標，基於保護水源，翡翠水庫蓄水範圍內，不受理申請任何使用行為。