北市府跨年晚會將湧入數十萬人 消防局啟動「立體安全網」

「2026台北最High新年城」跨年晚會今晚預計將湧入數十萬人潮，北市消防局維安規格升級，首度建構「立體安全防護網」，強化跨年夜人流高密度場域的緊急應變能力。

北市府前醫護站位置示意圖。（圖／翻攝畫面）

消防局指出，鑑於「1219危安事件」後安全評估，本次跨年勤務在既有應變架構上，首度深度整合「科技聯防」、「精準部署」與「智慧救護」三大策略，將戰術思維提升為「主動偵測、強化防線」，並於信義計畫區核心熱點強化部署，打造地面、空中與指揮體系的多層次聯防網。

消防局在信義計畫區關鍵位置部署救災機器人。（圖／翻攝畫面）

消防局表示，為降低同仁第一線風險並提升熱區態勢掌握，在信義計畫區關鍵位置部署救災機器人，作為先遣與第一線「機動打擊部隊」，可在高風險狀況下先行推進執行探測、警戒與初期壓制；空中則由晚會緊急應變中心操控無人機，透過高空視角即時回傳人流熱點、壅塞變化與異常影像，提供指揮官精準判讀與快速決策。

消防局考量跨年夜松壽路周邊常於23時30分後出現人潮「紫爆」，易形成救護案件熱區並造成救援動線受阻，今年採取戰術分流作為，搭配新光三越A9館旁劃設直通第7醫護站之「緊急應變通道」，確保在極限壅塞下重症與重大外傷傷病患仍能維持暢通後送路徑，縮短轉送時間降低風險。

北市消防局跨年勤務共動員140名警義消及志工與37部各式救災車輛，特種搜救能量方面，搜救犬「Andes」與領犬員已進駐信義分隊待命，提升複雜場域搜尋與應變效率。

另外，醫療端同步啟用「院前院後急重症整合資訊平台系統」，可將現場傷病患生理數據即時傳輸至後送醫院，實現救護車與急診端「零時差對接」，強化急重症處置連續性，為心肌梗塞與重大創傷患者爭取黃金搶救時間。

局長莫懷祖表示，跨年夜屬超高密度人流與高關注度大型活動，消防局以科技裝備與戰術部署革新，將安全防線強化，透過立體化聯防與精準救護整合，為信義區架起一張無死角的「立體安全網」。

消防局也提醒，跨年夜氣溫偏低，民眾務必注意保暖，進入會場前建議先確認疏散動線與服務台位置，如遇人潮擁擠或突發狀況，應保持冷靜並遵循現場工作人員及「防踩踏小組」引導，避免推擠造成二次傷害。

消防局強調，將持續以最嚴謹的整備與最周延的指揮體系，確保「2026台北最High新年城」跨年活動安全順利，讓市民以最安心的方式迎接新年。

