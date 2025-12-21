北市府醫療黃金救援將傷害降至最低 台大救命醫師、議員肯定

北捷台北車站與中山商圈19日發生隨機殺人事件，至今造成4死11傷慘劇，台北市長蔣萬安21日會見當天英勇幫民眾急救的台大醫院醫師顏瑞昇、顏均蓉父女檔時，顏瑞昇表示，當下北市的緊急醫療網反應很快，醫療人員包紮相當專業，警方維安得當，可安心搶救。（徐佑昇攝）

北捷台北車站與中山商圈19日發生隨機殺人事件，至今造成4死11傷慘劇，外界質疑北市府在應變過程慢半拍，不過，今日台北市長蔣萬安在會見當天英勇幫民眾急救的台大醫院醫師顏瑞昇、顏均蓉父女檔時，顏瑞昇表示，當下北市的緊急醫療網反應很快，醫療人員包紮相當專業，警方維安得當，可安心搶救。議員表示，警方趕至現場的時間在SOP標準內，市府第一時間也要求全市警備升級，不要為政治操作打擊基層員警士氣。

日前隨機殺人事件造成4死11傷，檢警正持續調查凶手張文動機及案情。外界也出現質疑北市府及警方應對慢半拍的聲浪，但也有民眾及基層警界表示，當下警方應變其實已經相當迅速，嫌犯利用交通尖峰時刻變裝、換車等做法掩護，警方鎖定後甚至「棄車」徒步前往追捕，應予肯定。

就事發時間序觀察，於事件發生當時，台北市長蔣萬安得知狀況後，就先派副市長李四川前往處理，並指揮調度警方全力偵辦，要求各局處行動因應，同時，蔣萬安也在個人臉書發出警示向民眾示警，隨後蔣萬安至台大、馬偕、新光優先安撫傷者家屬，最後回北車現場開會定調後續具體作為。

由於台北適逢馬拉松、跨年等活動，昨日蔣萬安先召開應變會議並至警政署與中央討論，除緊盯強化維安外，並定調全市全面維安升級，讓民眾看得到警力全副武裝，提高見警率以嚇阻模仿犯、讓民眾安心。北市衛生局等單位也規畫在中山捷運站 R7 出口設置「安心關懷小站」，由具合格證照與實務經驗之專業心理師駐點提供心理關懷、支持與諮詢，安撫民眾。今日蔣萬安則是至台北馬拉松現場親緊自盯維安並召開應變會議，持續上緊發條。

議員詹為元表示，張文從一開始縱火開始，警方就不斷以監視器追蹤其行蹤，可是張嫌非常狡猾，換裝又變換交通工具，中間的時間成本警方也是盡力降低。包括犯人在中山站犯案時，當跑上頂樓準備逃逸時，監視影像顯示中山分局的6、7位員警，不到10秒就立即跟上，必須說警方趕到現場的時間應在SOP的標準內。不要為了政治操作，去打擊基層員警士氣。

詹為元強調，事發第一時間，北捷各捷運站就部署警力持槍站崗，除讓民眾安心之外，也避免模仿犯的發生，市長也指示全市警備升級，以及探望傷者，並且第一時間發表講話，該做的檢討當然要做，但政治操作大可不必。

議員李明賢表示，意外發生之後，蔣萬安第一時間趕往現場並做出包括釐清案情、捷運加派警力等多項妥善處置。他痛批，綠營側翼此刻仍在搧風點火、包括第五縱隊的荒謬說法，再再凸顯這些綠營側翼進行政治操作、修理政治異己，實在是社會亂源。

