北市府開"不到3萬薪水" 議員踢爆:近53%轄下單位請嘸人
生活中心／綜合報導
都2025年底了，怎麼還會有老闆，薪水開不到三萬！想當然爾徵不到人，只是沒想到，這款低薪竟是出自台北市政府！議員踢爆，北市府人材缺額不斷擴大，有多達近53%的轄下單位、機構，請不到人，動保處更是將近4成人力沒補齊。探究原因，恐怕就跟這低薪，很有關係。
北市議員（國）李明賢vs.北市府人事處長王崇斌：「台北市的平均消費你知道是多少嗎，3萬4千952元，3萬4不到3萬5嘛，可是你們開出的職缺，很多是低於這個生活線的喔。」
明年元旦，最低工資將上調到2萬9千5。都什麼時候了，薪水低於三萬，哪裡請得到人，但帶頭開出這薪資的，竟是台北市政府！
薪水低於三萬，哪裡請得到人，但帶頭開出這薪資的，竟是台北市政府（圖／民視新聞）民眾：「感覺沒什麼發展性，約聘人員的話好像他的調薪，他也不會有調薪，如果以後要拿這個當經歷來跳槽的話，好像也沒什麼競爭力。」
民眾：「你還是要算進去，比如說像有些人要租房子什麼的，那或是你要跟朋友出門，就是一些娛樂啊，吃飯聚會等等，其實2萬9（薪水）來說應該是不太夠用。」
台北市政府今年十月，總員額缺口，達1萬3千多人，缺額率17.1%。比起去年同期，再上升0.9個百分點。近51%的轄下機關來看，開缺大半年，人還是補不滿。其中以動保處缺額率達36%最高。捷運局、工務局也不惶多讓，少了1/3的人力，卻要撐起100%的工作，形成負面循環，人不進來、卻不斷流失。
台北市議員（國）李明賢：「你們目前在徵才的，都大概2萬9到3萬6，這些當然有些是工友，有些基層像你講的，基層的公務人員，低於說台北市的生活平均水準的話，那你現在徵才，就徵不到啊。」
市府人材荒，矛頭直指薪水，真的太低！點開北市府徵才網，政風室找事務工友，起薪2萬9千220元。議員批評市府帶頭低薪，青年在首善之都，只能入不敷出。
政風室找事務工友，起薪2萬9千220元（圖／民視新聞）台北市政府人事處長王崇斌：「就公務人員的部分，只有委任第一職等的，最低薪點的部分，才會低於3萬4千元，那這個部分，事實上在我們市府的用人裡面，算是非常極少的比例，只有大概0.3。」
台北市長蔣萬安：「中央機關也都在台北市，會有一個磁吸的效應，我們希望先把這樣的效益降低。」
喊話北市帶頭調薪、祭津貼，就盼有效留住人才，別讓蔣市府成了空殼。
