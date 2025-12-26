北市府高強度危安演練 全面提升應變量能

記者吳典叡／臺北報導

因應12月19日無差別攻擊事件，臺北市政府今（26）日於捷運市政府站等地點實施高強度危安演練，模擬歹徒丟擲汽油彈、大量傷患的應變處置，並發送避難疏散告警細胞簡訊。市長蔣萬安指出，演練的核心目標就是確保市民安全，全面強化應變量能。即日起，各項在臺北市的大型活動，不管是跨年、年貨大街，甚至農曆年後都持續維持相關維安；警力部分也會持續向中央積極爭取。

臺北市政府今日於捷運市政府站、市府轉運站及周邊場域實施高強度危安演練。此次演練模擬汽油彈攻擊、無差別傷害及大量傷患等多種情境，完整檢驗通報、疏散、現場制伏與醫療後送等流程，提升跨局處間的整體協作能力。

廣告 廣告

演練結束後，蔣萬安向消防局、警察局、捷運公司及衛生局等所有參與單位表示感謝，肯定各單位在短時間內，完成完整規劃及動員，展現危機處置的專業度和靈活度。蔣萬安指出，透過演練可以徹底檢視現行防護機制是否存在漏洞，持續滾動式修正，做到未雨綢繆、精準應對。

蔣萬安表示，隨著跨年活動及大型演唱會即將登場，大量人潮預計湧入市府廣場及大巨蛋周邊，市府團隊不能有絲毫鬆懈，必須確保捷運場站、車廂及各出入口的安全維護確實落實。他肯定本次演練展現捷運行控中心反應迅速、通報即時，各單位藉由通訊系統同步掌握最新情勢，顯示聯合作戰能力確實提升。此外，此次也首次實際測試細胞廣播簡訊系統，順利將警示訊息即時傳達至民眾，提高資訊取得速度，讓安全防護更加到位。

為持續提升大眾運輸安全量能，蔣萬安宣布，市府已規劃於一月第三週在臺北車站擴大辦理演練，並於農曆年前啟動跨縣市聯防演練，以不同規模與範圍的模擬情境來強化接軌機制，讓城市防護網更加扎實。蔣萬安進一步指出，目前捷運保全及捷警的裝備已陸續升級，並將加速採購防暴鋼叉、電擊棒等必要器材，提升第一線人員在面對突發危安事件時的自我防護能力。

蔣萬安強調，12月19日事件後，市民情緒難免緊繃，而市府責無旁貸，必須讓民眾感到放心與踏實。呼籲所有單位持續檢討精進，以「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度迎接挑戰。並期許所有同仁持續加強各項演練與準備，以最高規格守護城市安全。

市長蔣萬安指出，演練的核心目標就是確保市民安全，全面強化應變量能。（臺北市政府提供）

臺北市政府於捷運市政府站、市府轉運站及周邊場域實施高強度危安演練。（臺北市政府提供）

此次演練模擬汽油彈攻擊、無差別傷害及大量傷患等多種情境，提升跨局處間的整體協作能力。（臺北市政府提供）