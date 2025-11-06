北市府「並無408億可普發現金」 財政局：統籌分配稅款須納入當年度預算使用
針對外界誤認台北市過去4年從中央拿408億統籌分配稅款可用於普發現金，北市財政局5日嚴正澄清，依財政收支劃分法相關規定，地方政府獲配的統籌分配稅款，須納入當年度預算使用。
財政局指出，北市府各該年度皆依規定及中央函示編列預算，已用於償還債務及支應各項市政建設支出，且各年相關預算業經議會審議通過。
財政局進一步表示，115年地方統籌分配稅款整體規模增加，但臺北市實際獲配比例卻下降，中央補助辦法調整後亦造成地方財源減少約210億元，並使地方財政不確定性升高。
財政局提到，臺北市尚有債務624億元待償還，未來捷運、社會住宅、校舍及場館等重大建設需求金額逾4,800億元，財政壓力沉重。北市府將持續確保財政穩健與重大建設推動不受影響。
看更多 CTWANT 文章
王子再發聲明3招賣慘 律師曝「范姜不同意分期付款」原因
王子偷吃粿粿發道歉文！被抓包「深夜改內容3次」 編輯紀錄全曝光
光復鬼故事2／房東搬走新電器！ 還有災民被問：領很多對吧，分我一點
其他人也在看
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 1 小時前
高鐵1奇景竟達百萬觀看！網曝「騎士1行為」引共鳴
生活中心／饒婉馨報導高鐵是許多人的通勤首選，因為方便又快速。近日有網友在旅途中發現一個景象，拍照PO上社群平台引起一陣熱議風波。貼文至今已經吸引超過12萬按讚數，很多人看到後都忍不住笑了，甚至還有網友加碼分享，騎機車也會出現很相似的景象，引發大票台灣網友共鳴。民視 ・ 1 天前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 12 小時前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 1 天前
林昶佐衝芬蘭4個月「身形大縮水」！驚人落差嚇爛網：太可怕
政治中心／綜合報導台灣知名「閃靈樂團」主唱林昶佐去年宣布不再爭取連任，直到今年5月獲得總統府特聘為駐芬蘭大使，再次獲得關注，甚至一度遭到藍白立委質疑其能力是否合適，對此林昶佐7月飛往芬蘭開始全心工作，至今已經4個月的他突發在個人經營臉書專頁PO出一張與芬蘭現議員的合影，兩人驚人的「海拔落差」讓不少網友看了瞪大眼：「變好小隻！」。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐拒賠償分期！徵信社吐心聲 澄清粿王不雅照為謠傳
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，王子4日晚間二度發聲，除了向范姜彥豐致歉外，還坦承有參與協商，並提出「分期付款」賠償金的請求卻遭拒絕。徵信社則回應，只希望別再看到雙方繼續撕裂。中天新聞網 ・ 2 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 21 小時前
荒唐黃明志／獨家！黃明志私下生活超繽紛！揪好友進行泰國黑暗行程 特愛消費第三性公關
黃明志在馬來西亞涉入護理女神命案，夾雜著毒品與情愛糾葛，但其實黃明志還有個愛情長跑15年的化妝師女友，但身邊的人都知道，黃明志另有其他「玩樂對象」，除了小模、網紅外，據悉他特別喜歡去泰國消費第三性的風俗業者。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
鳳凰來台前「共伴效應先打頭陣」！這3天豪雨炸北北基桃
今（6）日東北季風減弱，水氣減少，迎風面降雨區域縮小，只有在大臺北地區及宜花有局部降雨機率，臺東及恆春半島有零星短暫雨，桃園以南多為晴到多雲的天氣。氣象粉專「氣象報馬仔」昨(5)日也指出，鳳凰颱風不管路徑如何，未來這其間可能都將觸發共伴效應，需留意豪雨等級降雨。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
影/詐騙45億！太子集團豪乳助理「15萬交保」露齒燦笑
柬埔寨「太子集團控股」因涉跨國詐騙洗錢遭美國檢調起訴，檢警昨天（4日）查扣集團在台資產，總額逾45億元，拘留25名人，其中有11人移送北檢複訊，檢方複訊後諭知主嫌王昱棠等9人交保，其中包括太子集團主席陳志的陸籍親信李添，在台灣的助理劉純妤，她以15萬交保開心離開北檢。中天新聞網 ・ 23 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 2 天前
鳳凰颱風最新AI路徑出爐！下週逼近台灣 雨「下最多」地區曝光
輕颱「鳳凰」今（6日）凌晨2時的中心位置在北緯9.5度，東經142.0度，以每小時16公里速度，向西北進行。對此，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興引述最新歐洲系集模式、各AI模式預報資料指出，預估鳳凰颱風下週一通過菲律賓呂宋島，之後轉向台灣南部附近，3地區雨勢很明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區，不過他也強調，變化還很大，需要持續觀察。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 1 天前
「不是人類」、「他是狠角色」山本由伸G6投96球隔天再登板道奇牛棚全傻眼
世界大賽MVP山本由伸，系列賽包辦了道奇4勝中的3勝，G6先發用96球後G7再後援了2.2局，再完全沒休息情況下「完全燃燒」，這樣的驚人膽識讓道奇的牛棚隊友們全傻了眼，不僅隊友有認為他「不是人類」外，美媒《The Athletic》也以「狠角色」形容他。太報 ・ 1 小時前
普發現金登記開跑「一群人怕爆寧願跑郵局」 官方提醒4不原則
普發現金1萬元開跑了！身分證、居留證尾數「0、1」可搶先於今日登記，行政院提醒唯一官網「10000.gov.tw」，千萬別被詐騙集團得手。對此，有不少網友分享相關資訊，並感慨真的會怕，寧願ATM或是跑一趟郵局，就怕1萬元被其他人領走。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
王子再道歉竟「3度修文」！網抓包「1處」藏玄機
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐近日拍片證實婚變傳聞，指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，昨（4日）晚間王子發布新聲明再次道歉。不過眼尖網友查看該篇貼文編輯紀錄，抓包王子曾3度修改過，狠酸「花錢請律師發聲明函還會打錯字啊」、「軍師幫忙打的，還打錯」、「字中間留空白，人就清白了？」。民視 ・ 19 小時前