北市府、新壽完成塗銷地上權 蔣萬安：輝達與台北又近一步

輝達總部將落腳北士科T17、18，台北市政府今（24）日指出，今早已與新壽完成塗銷北士科地上權登記，土地已回到北市府。市長蔣萬安也於臉書發文表示，「輝達與台北，又近一步！」，上周輝達副總裁Scott Ekman親自遞交投資意向書，蔣也向Ekman表達，市府團隊將全面加速與輝達專案設定地上權簽約進度，期盼能在農曆年前再次相聚，共同見證歷史性的時刻。

蔣萬安表示，今天台北市政府已經與新光人壽完成最後的手續，讓輝達預計入駐的T17、T18土地已正式回歸市政府。

蔣萬安指出，上周輝達副總裁Scott Ekman代表輝達執行長黃仁勳來訪、親自遞交投資意向書。他也向Ekman表達，市府團隊將全面加速與輝達專案設定地上權簽約進度，期盼能在農曆年前再次相聚，共同見證歷史性的時刻。

蔣萬安強調，輝達將首個海外總部選在台北，對台灣具有重大意義，未來10年，台灣將在全球競爭AI的浪潮中取得先機、站穩腳步；而輝達選擇台北，不只是區域安全與外資加大投入的一劑定心丸，更象徵「台北有韌性，歡迎世界來做鄰居」。

