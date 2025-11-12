北市府、新壽44.3億合意解約案 北市議會完成備查

台北市副市長李四川今天下午列席北市議會大會審議新壽合意解約案。 圖：周煊惠／攝

[Newtalk新聞]

針對輝達落腳北士科 T17、T18 基地，北市府與新壽合意解約案，雙方確定「分手費」44.3 億元，北市府昨將案子送達議會，台北市議會今（12）日中午召開程序委員會並列入議程，下午大會進行審議，還邀台北市副市長李四川列席，經各黨派議員發言後，無異議通過，完成備查。

民進黨團總召陳慈慧表示，這是今天第一案，民進黨團先表達對此案的支持，也請藍、白共同支持與新壽解約，讓輝達落腳台北市，現場綠議員一起大喊「支持輝達，盡速簽約」。

國民黨市議員游淑慧說，這案子通過備查應沒疑義，雖然對新壽的帳單有點匪夷所思，但以大局為重，藍綠白都為了讓輝達落地排除萬難，也支持市政府所有行政過程；汪志冰發言時則忍不住酸綠營，不是先喊先贏，也不是先大聲喊就贏，這案子全台北市都關心，且藍綠本來就沒意見。

李四川說明與新壽解約成本向議會報告，他指出，這幾天帶會計師一同審查，原則上，新壽提出的金額本來是 44.7 億多元，經審查後刪掉 4,000 多萬，改為 44.34 億元，大概含有繳納的錢、稅金等 34.5 億元，成本部分約 9.85 億元。

李四川表示，這部分已與輝達協調過，原則上，這 9.85 億元輝達願概括承受，簡單來說，在重新預訂本身的權利金，大概要付 14.41 億元。

議長戴錫欽詢問，針對新壽解約案有無意見？現場議員皆無異議，他宣布該案已完成備查程序。現場不少議員都熱烈鼓掌。

