生活中心／李世宸、曾宸洛、SNG 台北報導

北市鼠患問題難解，台北市長蔣萬安喊話全面清消，似乎只做了半套，今天（2/9）下午士東市場就有消毒人員作業時，不慎把藥劑噴灑在民眾的食物上，引發抱怨連連，議員質疑消毒沒事先通知，痛批蔣市府便宜行事。

人員進場，展開漢他病毒大清消，士東市場各個角落都，不放過。北市發生25年來，首起漢他病毒死亡案，病毒最長能活一個禮拜，清消可不能大意，但這回消毒卻沒事先通知，導致警衛伯伯的午餐都不能吃了。消毒人員vs.保全：「一定要跟辦公室講好，前一天公告出來，讓所有店家包括我本身（知悉），吃飯已經快要吃完沒有關係，怎麼桌上什麼都沒有收。」藥劑瀰漫整間市場，有的攤商習以為常，但有的小吃攤商，食物就擺在外頭，等於直接暴露在藥劑中，這樣還能吃嗎？

廣告 廣告





北市府"滅鼠清消"灑到食物 民眾抱怨連連

針對漢他病毒，北市展開滅鼠大清消。（圖／民視新聞）





攤商vs.消毒人員：「完全沒有人知道啊，如果要消毒大家都會把布蓋好，真的你看每一攤都沒有人蓋，臨時的嗎？不是，你們都沒蓋？就這樣而已？，因為沒人通知啊我知道，我會再跟他們確認。」消毒人員也很為難，畢竟台北市長蔣萬安下令，12個行政區都要大清消，但似乎缺乏配套，仔細看這次消毒，市場裡外都沒看見公告，攤商也沒接獲通知，隔壁里長忍不住說話了。台北市天山里長陳永鴻：「公告一下給大家知道，哪個區域在滅鼠，你沒有跟大家講清楚，這樣也不好，造成大家恐慌也不行。」





北市府"滅鼠清消"灑到食物 民眾抱怨連連

針對漢他病毒，北市展開滅鼠大清消。（圖／民視新聞）





北市議員（民）林延鳳：「消毒滅鼠可是卻沒有通知，鍋碗瓢盆也沒有進行覆蓋，這根本就是便宜行事，呼籲蔣市府，不要做事情只做半套。」北市市場處股長方賢凱：「廠商應噴藥消毒前，與（市場）自治會溝通確認，後續市場處將加強督導廠商。」確實大家都希望市場夜市沒有老鼠，環境乾淨整潔遠離漢他病毒，但嘴裡喊消毒，實際執行卻只做半套，也難怪引發民怨。

原文出處：北市府"滅鼠清消"灑到食物 民眾抱怨連連

更多民視新聞報導

北捷稱老鼠是"旅客背包竄出" 議員籲公布監視器影片

冬春留意禽流感！H5N1今年已7案 疾管署籲「5要6不」防範

大安里長轟鼠患清消.投藥"無SOP" 蔣萬安:持續宣導

