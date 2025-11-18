北市府「珍愛按摩服務坊」全新啟用 蔣萬安：打造友善城市

位於北市府內的「珍愛按摩服務坊」自民國91年開始啟用，23年間累計服務超過26萬人次，近期經重新裝潢於18日正式啟用。（徐佑昇攝）

位於北市府內的「珍愛按摩服務坊」自民國91年開始啟用，23年間累計服務超過26萬人次，近期為配合市府市政大樓改造計畫，服務坊遷移至原市民接待室，並經過重新裝潢，於18日正式啟用。台北市長蔣萬安表示，市府將持續優化按摩服務坊的環境，並擴散到全市各場館，共同打造一座真正友善、適居的臺北。

蔣萬安指出，「珍愛按摩服務坊」自91年成立以來已邁入第23年，累計服務人次超過26萬次，一直以來為市府同仁與洽公民眾提供專業且溫暖的紓壓服務。他特別感謝視障按摩師的專業與努力，讓按摩服務坊成為市府推動友善職場的重要象徵，也彰顯市府長期投入視障朋友就業支持的成果。

勞動局指出，為慶祝開幕，「珍愛按摩服務坊」將於11月20、21日兩天推出回饋活動，北市65歲以上長者或持身心障礙證明者可享15分鐘免費按摩體驗；11月18日至12月19日到店消費，也可獲得來店禮與滿額贈等優惠。

針對視障者的工作環境與就業權益，蔣萬安表示，北市勞動局及各局處將持續精進，包括提供多元化的就業輔導、專業訓練，並持續改善視障朋友的職場設備與安全動線，打造更完善的支持系統。他強調，市府會全力協助每一位視障朋友安心工作、穩定就業。

蔣萬安強調，未來市府將持續優化按摩服務坊的環境，也會把這份友善精神擴散到全市各場館。他並感謝設計團隊的用心規畫，使空間不僅提升民眾的服務感受，也充分顧及視障服務人員的需求，希望共同打造一座真正友善、適居的台北。

