北市府：一番賞應揭露獎項資訊 持續不定期稽查

（中央社記者劉建邦台北3日電）台北市法務局今天表示，「一番賞」亂象頻傳，訂定一番賞相關遊戲商家指引，要求業者應揭露獎項內容等，統計至今已查核13場次，經稽查已輔導業者改善缺失。

台北市法務局發布新聞資料表示，台北市長蔣萬安就職3週年，法務局持續以守護市民消費安全為核心，如升級消費保護措施，打造市民安心消費安全城市。

法務局表示，近年「一番賞」亂象頻傳，造成消費者受騙及重創誠信商家。為遏止黑箱操作，已協同台北市商業處訂定一番賞相關遊戲商家指引，並於3月上路。

法務局表示，一番賞相關遊戲商家指引，明確要求業者應揭露獎項內容、獎池現況與抽取流程，且市府會採常態性聯合稽查方式，打造透明、公平的遊戲環境。經統計至今已查核13場次，相關缺失皆已立即改善。

法務局表示，將持續針對一番賞商家不定期查核，並宣導督促商家遵守指引，充分揭露相關資訊；若經相關主管機關查獲違規，將依法處理，保障消費者權益。

法務局表示，此外近期發生多起業者無預警倒閉事件，讓消費者在無法取得商品或繼續享受服務，仍遭資融業者依約催繳分期款項。

另外，為避免消費者遇到因業者倒閉後仍要付錢的傷害，法務局已明確要求資融業者，不得向消費者主張未取得商品或服務的對價。

法務局表示，資融業者應確實遵循台北市消費者保護自治條例與台北市租賃商業同業公會「先買後付（BNPL）自律規範」，當商品或服務提供者停業或無法履約，應立即停止向消費者催繳，並協助釐清契約履行情形。

法務局表示，今年10月16日召開跨部會研商會議，多家資融公司明確提到若遇企業倒閉或無法提供後續服務時，會依消費者實際使用比例計算費用、停止收款或協助終止分期付款契約。

法務局表示，將持續提供市民更便利法律諮詢服務，從法規治理、教育宣導等，全方位強化提升消費保護措施。（編輯：李錫璋）1141203