北市府：蔣萬安會輝達代表 相約農曆年前簽約

（中央社記者陳昱婷台北18日電）台北市政府今天表示，輝達公司全球不動產副總裁艾克曼（Scott Ekman）一行人下午拜會台北市長蔣萬安，代表輝達執行長黃仁勳遞交書面投資意向，雙方相約於農曆年前完成簽約。

台北市政府秘書處發布新聞稿表示，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5月宣布將在北投士林科技園區設置海外企業總部後，艾克曼一行人今天正式拜會蔣萬安，並代表黃仁勳向蔣萬安遞交營運總部選定北士科T17及T18基地的書面投資意向，象徵輝達落地台北關鍵一步。

市府表示，蔣萬安在會中表示熱情歡迎，稱輝達一行的到來如同久違加州陽光；輝達方則向市府表示由衷感謝。

艾克曼透過新聞稿說，很感謝市府每位關鍵人物在這段時間總是配合時差，即使是在半夜時分仍與輝達持續視訊、密切討論，並表示接下來會與市府繼續熱線，加快後續投資計劃書與建築計畫的進程。

市府表示，雙方在會中就後續程序交換意見，並相約於農曆年前完成簽約程序。會面尾聲，蔣萬安向艾克曼致贈特製的北士科T17、T18土地權狀造型悠遊卡，艾克曼則回贈輝達吉祥物皮衣白熊玩偶。

蔣萬安表示，市府團隊跨局處專案小組後續將辦理專案設定地上權相關行政程序，讓輝達海外企業總部盡速興建並啟動營運，期許輝達總部落成後，雙方能展開更全面且深入的合作，共同推動台北市智慧城市持續進步。（編輯：李錫璋）1141118