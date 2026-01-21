北市府22日在台北車站實施聯合危安演練 模擬無差別攻擊應變

為確保台北車站特定區面對突發危安事件的緊急應變能力，台北市政府今天(21日)表示，將於明天(22日)下午14時到15時期間，於台北車站特定區辦理聯合危安演練，並首度以「無差別攻擊事件」為基礎想定，藉此檢測各進駐單位在面對高壓力危安事件時的橫向聯繫與實質應變作為。

台北市政府今天表示，台北車站特定區為全國惟一的五鐵共構車站，除了是首都圈最重要陸上交通樞紐外，每天出入民眾多達60至80萬人次，本次演習目的為檢視特定區內各單位針對重大危安事件的因應具體作為。

北市府說明，本次演習規模盛大，範圍涵蓋特定區內著名的「9大事業體」(包括四鐵、四個地下街及微風商場)，將突破過往預設劇本的模式，改以「實地、實景、有想定」方式進行，結合聯合防災中心運用現有設施設備及人員，真實演示各單位間的處置能力與聯合運作機制。

北市府也特別提醒，演習期間將同步進行「災防告警細胞廣播訊息」(CBS)發送演練，屆時台北車站周邊或正在站內候車的民眾，手機將收到警訊通知，請勿驚慌。

北市府也建議，1月22日下午行經台北車站的旅客，請務必提早安排行程或預留充裕時間，以免受到演練管制影響。對於演習期間造成的不便，敬請市民及旅客見諒。

北市府強調，希望透過高強度、趨向真實的演練驗證重要車站的聯防機制，確保災害發生時將傷害降至最低，守護台北交通樞紐的運作無虞及每一位旅客的生命安全。(編輯：陳士廉)