北市府3周年文化政績大公開！多項亮點成果秀城市新氣象

台北隊就職邁入3周年，台北市文化局持續秉持「厚植藝文節慶、健全文化環境、提振文創產業、打造文化場域、喚起城市記憶」等文化面向積極推動。文化局長蔡詩萍表示，文化局持續實踐新世代的「台北精神」，從「台北文學館」籌備處成立、「寫台北」年度書獎、第1屆「台北戲劇獎」、第1屆「潮台北TRENDY TAIPEI」到「文化小旅行」等計畫，都是在探索當代台北的文化樣貌與精神核心。

文化局指出，今年度「台北文學館」籌備工作已正式確立方向。台北文學館為台北市首座文學館，歷經2任市長推動，今年終於完成設立方針與具體規畫，並著手進入籌備階段，台北文學發展奠定重要里程碑。

「台北文學館」於民國113年由台北市長蔣萬安正式對外宣告台北文學館籌備處設立於嘉禾新村，同步宣布基地落腳於公館大樓，預計116年底開館營運，作為本市文學推廣、教育、跨界合作、國際鏈結的重要基地。

文化局表示，「寫台北」年度書獎為蔣萬安的政策亮點之一，此獎項鼓勵經由出版品書寫台北，徵件作品不限文類，彰顯台北城市精神與價值。創作者獎金高達50萬元，另頒發獲獎出版品之出版社獎金10萬元。另一項重點計畫「文化小旅行」，經過3年整合與規劃，今年已達成100處文化點，並於今年底出版專書《藏身台北：找一處懂你的城市角落》，將於115年2月台北國際書展期間同步亮相，並且結合「寫台北」年度書獎頒獎典禮及新書發表會，完整呈現台北城市文化的生活風貌。

同時，北市作為臺灣表演藝術文化最為蓬勃發展的城市，今年首度舉辦的「台北戲劇獎」亦為全臺首創！為戲劇類表演藝術界建立專門獎項，首屆辦理即獲各界高度肯定，並稱臺北戲劇獎頒獎典禮媲美「三金」盛典！第一屆臺北戲劇獎辦理完成後，廣獲社群網路及媒體熱烈關注，入圍及得獎團隊及個人亦將本屆成績作為後續行銷宣傳亮點。文化局期望透過戲劇類的專業獎項辦理，鼓勵創作與創新，活絡本市當代戲劇表演藝術生態。

此外，蔣萬安上任以來，積極請文化局協調跨部門推動台北專屬的都會型音樂節，於去年試辦，今年正式推出首屆「潮台北TRENDY TAIPEI」，整體規模涵蓋14項主題活動，融合藝術、視覺、科技與時尚等多元議題，無論在內容深度或策展廣度上，均展現台北作為亞洲創意樞紐之潛力與發展動能，活動為期2周總計吸引超過13萬人次參與，並與北流中心攜手合作打造「台北音樂博覽會 TMEX」邀集來自亞太十國、共130位國際貴賓與產業菁英，共舉辦超過500場次媒合會。未來也持續以「潮台北」為核心平台，推動台北成為亞太地區流行音樂與創意內容產業的重要交流樞紐，強化台北作為亞洲音樂潮流指標城市的地位。

文化局也持續優化「台北文化獎」提升每位得主獎金100萬元，為全台縣市文化獎金額最高。第3年施政在文化建設上同樣成果豐碩——北美館二館擴建工程已完成雛形、台北市立圖書館新總館與台北音樂廳新建工程標案已順利決標，相關計畫將持續推進，這些重大建設將持續推動，並持續聆聽市民的聲音，讓文化發展更貼近生活，壯大台北的文化地圖，展現台北文化實力。

