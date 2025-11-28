北市府APP防空避難所爆「危樓」 蔣萬安：全面盤點下架

台北市內有許多「防空避難場所」供民眾在戰時躲避，但經查後發現居然有許多防空避難所是「危樓」且遍及全台北市。圖為防空避難示意圖。（本報資料照片）

因應烏俄戰爭爆發多年，也讓政府更加重視戰時民眾自主應變能力。不過國民黨台北市議員游淑慧28日於施政總質詢時指出，台北市內有許多「防空避難場所」供民眾在戰時躲避，但經查後發現居然有許多防空避難所是「危樓」且遍及全台北市。市長蔣萬安指示建管處、警察局重新盤點，把不適合的地點從防空避難處所APP下架。

游淑慧於28日施政總質詢中，先以彰化一處建物為例，明明被縣府列為危樓，但卻還被指定為防空避難所。她指出，像這樣的狀況台北市也比比皆是，從列管需拆除的建物去比對防空避難所，居然全台北市都有。

廣告 廣告

游淑慧指出，北市府網站與App上都有公布民眾周圍的防空避難場所，讓民眾在緊急狀況時，能夠知道有哪些是安全且可以躲避災難的地點，當下並不會進一步質疑「是不是危樓」，結果現在是要保護民眾安全的場所變成可能危害安全的場所，「到底是避難所還是災難所？」

游淑慧舉例，士林區有棟被市警局士林分局列為可容納192人的防空避難所，但都發局7年前就已去函文要求限期停止使用、拆除重建，但到現在看得出來還有在使用。不光是士林地區，北投、松山、內湖等區都有危樓被列為避難所，「躲進去以後到底是在避難還是不知死活？躲進去萬一發生什麼事，可能都被活埋。」

蔣萬安表示，避難所一定是要安全的，沒有什麼不安全的避難所，危樓就是危樓，會請建管處跟警察局重新全面做一次盤點，即刻更新網頁與App上的資訊，「只有安全建物才會列為避難所，如果是危險的建物、要拆的危樓，不可能成為避難所。」

建管處長虞積學說明，目前被列為防空避難場所的公有建物、公共設施建物，是由警察局負責管轄，建管處也清查了1千多件私人建物，並將能作為防空避難場所納入管轄範圍。目前台北市的防空避難處所網站與App中，仍有部分列入應拆除重建之老舊建築物，未來將全面檢視，排除此類建物之避難資訊，確保民眾取得正確安全資訊。

更多中時新聞網報導

曾莞婷找回自己挺過2年低潮

李安被妻虧「憤世嫉俗的老頭」

台灣鷹架規範嚴 防火重點在管道間