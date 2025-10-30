北市廚餘遭爆疑內藏「外縣市」？ 蔣萬安：依規定查處

台北市長蔣萬安30日表示，接下來會逐一比對跟查驗，依規定查處。（范揚光攝）

台中廚餘政策亂象延燒，全台目前禁止廚餘養豬，也禁止廚餘移轉到外縣市，民進黨台北市議員簡舒培昨表示，北市處理的廚餘內疑也有其他縣市的廚餘。台北市長蔣萬安30日表示，接下來會逐一比對跟查驗，依規定查處。

蔣萬安今出席台北溫泉季啟動儀式，被問及目前環保局調查狀況，蔣萬安說明，北市府依照規定，本來只處理家戶廚餘，但因為發生豬瘟事件，中央要求地方政府協助處理非家戶廚餘，所以這是臨時性緊急應變措施，環保局一定是依照規定，接下來會逐一比對跟查驗，依規定查處。

