北市廣告提前暴雷？韓團KARA將在台北跨年 觀傳局回應了

KARA將在台北演出跨年演唱會。（圖／翻攝X／KARA OFFICIAL）

距離2026年到來僅剩不到半個月，台北市政府年度重頭戲——跨年演唱會的演出陣容正分階段釋出。不過有眼尖網友18日發現，台北市觀光傳播局的廣告疑似「提前暴雷」，讓韓國女團KARA將登台演出的消息提前曝光。對此，觀傳局回應表示，完整卡司將在19日的記者會上正式對外公布。

一名網友在社群平台Threads發文表示，「台北市觀傳局是不是不小心暴雷了」，並附上相關廣告截圖。該廣告中清楚寫有「韓國女團KARA獨家登場臺北跨年晚會」的文字，甚至還提及共13組卡司、6組獨家組合、包括KARA與蔡健雅等人。不過，當點擊該廣告連結前往台北市跨年活動官網時，完整卡司仍未上線，顯示內容尚未正式公開。

觀傳局對此表示，目前官方尚未對外發布所有表演名單，跨年晚會的完整卡司將會在19日召開的記者會中正式揭曉。

截至目前，觀傳局已公開的演出名單中，包含蔡健雅與李千娜兩位獨家演出歌手，以及韋禮安、美秀集團、高爾宣、王ADEN、畢書盡、U:NUS、幻藍小熊等藝人與團體。雖然主秀仍保留神秘，但曝光的陣容已展現音樂類型的多元與豐富。

今年北市跨年活動也延續往年好評的「多舞台策略」，除了主舞台外，還有東區頂好廣場、景勤一號公園與象山公園三處分場，同時首度新增「四四南村」舞台，將匯聚四大主題，提供各年齡層與族群不同風格的跨年體驗。

