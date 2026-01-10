北市延三夜市周遭瓦斯外洩 瓦斯公司：已降壓完成止漏

台北市大同區延三夜市部分路段，10日下午2時許傳出瓦斯外洩。瓦斯公司指出，檢測後發現中壓管線有洩漏情形，於晚上9時20分降壓完成止漏。（台北市議員擬參選人朱政騏提供／張珈瑄台北傳真）

台北市大同區延平北路3段66巷 、延三夜市部分路段，10日下午2時許傳出瓦斯外洩，北市消防隊及大台北瓦斯公司已到現場檢測，疑似日前地震造成地下瓦斯管線破裂。瓦斯公司指出，檢測後發現中壓管線有洩漏情形，隨即調派人員關閉社子及大橋整壓站閥門並開始降壓，於晚上9時20分降壓完成止漏；關閉閥門後，並無影響管網供應及亦無造成用戶停氣。

大台北瓦斯公司說明，10日下午5時30分於開挖查漏，在晚上7時20分發現中壓管線有洩漏情形，隨即調派人員於晚上8時35分關閉社子及大橋整壓站閥門，並於晚上8時50分開始降壓，晚上9時20分降壓完成止漏；關閉閥門後，並無影響管網供應及亦無造成用戶停氣。

廣告 廣告

在地台北市議員擬參選人朱政騏指出，今天下午2點接獲民眾通報，延平北路3段附近有濃厚瓦斯味，消防局和大台北瓦斯公司約在下午4時左右到場開始檢測，由於鄰近延三夜市，不少店家擔心烹飪食物造成火花，已自行停業。

更多中時新聞網報導

宋仲基JENNIE為金唱片登寶島

打房後遺症？不動產職缺崩跌3成

外傷急診2小時內治療 加倍給付