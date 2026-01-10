北市延三夜市瓦斯外洩！疑地震釀管線破裂 封路搶修中

因該處恰為延三夜市營業路段，部分攤商被迫停業，現場仍不時飄散濃厚瓦斯味。（台北市議員擬參選人朱政騏提供／張珈瑄台北傳真）

朱政騏指出，防局和大台北瓦斯公司約在下午4時左右到場開始檢測，警察也協助封閉周遭路段，目前仍在檢測中壓管線和低壓管線。（台北市議員擬參選人朱政騏提供／張珈瑄台北傳真）

疑似日前地震造成地下瓦斯管線破裂，路面多處裂隙都有瓦斯冒出，現已緊急封閉延平北路3段。（台北市議員擬參選人朱政騏提供／張珈瑄台北傳真）

台北市大同區延平北路3段66巷 、延三夜市部分路段，10日下午2時許傳出瓦斯外洩，北市消防隊及大台北瓦斯公司已到現場檢測，疑似日前地震造成地下瓦斯管線破裂，路面多處裂隙都有瓦斯冒出，現已緊急封閉延平北路3段，緊急開挖搶修，不少夜市和周遭店家因擔心烹飪火花會造成危險，先暫停營業。

延平北路3段66巷今天下午2時許，附近路面充斥濃濃的瓦斯味，因該處恰為延三夜市營業路段，部分攤商被迫停業，現場仍不時飄散濃厚瓦斯味，消防隊間歇性灑水，防止瓦斯濃度過高，以免攤商烹調用火引起意外。

在地台北市議員擬參選人朱政騏指出，今天下午2點接獲民眾通報，延平北路3段附近有濃厚瓦斯味，消防局和大台北瓦斯公司約在下午4時左右到場開始檢測，警察也協助封閉周遭路段，目前仍在檢測中壓管線和低壓管線，不過由於中壓管線開挖恐有危險，預計將汰換中壓管線。

