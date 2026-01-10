北市延三夜市路面疑瓦斯漏氣 持續搶修釐清中

（中央社記者劉建邦台北10日電）台北市警消今天晚間7時許獲報，在延平北路3段、近延三夜市附近路面飄散瓦斯味，派員到場發現疑瓦斯漏氣，瓦斯公司人員已持續在場處理，警方封路因應相關工程。

台北市消防局晚間7時20分獲報在延平北路3段附近疑有瓦斯漏氣，派員到場時有聞及瓦斯味，隨即派員警戒，並通報相關單位到場處理，瓦斯公司後續派人到場協助。

警方說，獲報有民眾聞及現場飄散出瓦斯味，相關人員目前已到場處理並挖掘道路釐清瓦斯漏氣原因，員警也在場戒備，並針對附近約200公尺道路進行封路。

因發生瓦斯漏氣的地點位於延三夜市內，多數攤商及店家也受到影響，消防局表示，目前瓦斯公司也派人挖掘道路釐清發生瓦斯漏氣地點。至於瓦斯漏氣原因仍待調查釐清。（編輯：張銘坤）1150110