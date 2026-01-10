北市延三夜市驚傳瓦斯外洩！ 緊急封街200公尺攤商被迫停業

謝淑薇等待了長達19個月冠軍終於到手了！謝淑薇與奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko，拉脫維亞）組合今在布里斯本國際女網賽雙打決賽中，經歷61分鐘激戰後以直落二打敗了大會第3種子布克沙(Cristina Bucsa，西班牙)／培瑞茲(Ellen Perez，澳洲)後，兩人第四度挑戰終於合力首度舉起雙打冠軍盃，同時這也是謝淑薇等待了長達19 個月以來的人生第36座雙打冠軍！謝淑薇上次冠軍已經得回溯到2024年6月在尹斯特本賽搭檔梅兒騰絲(E.Mertens)所獲得的冠軍，去年雖然與奧絲塔朋科搭檔了一整年並且在包澳網、溫網等三站大賽中都打雙打決賽，但可惜都與冠軍無緣，今兩人終於一圓合體冠軍夢，賽後兩人也都直呼開心可以合作，謝淑薇不改「薇氏風格」說：「很開心有奧絲塔朋科可以一起玩，我們也真的很享受在這裡的比賽，我也希望我們在今年有更多的比賽，但不要有壓力啦！」布里斯本賽是謝淑薇／奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko，拉脫維亞）組合今年新賽季的首站賽事，不料就傳來佳音。今兩人決賽對手是布克沙／培瑞茲是今年開始合作，兩人的雙打世界排名也都在世界前二十之外。第一盤一開始，謝淑薇組合

麗台運動報 ・ 1 小時前 ・ 6