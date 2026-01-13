北市建中學生炭筆創作 擬物描繪青春對話

建國中學「小零件˙大創意」創作發表會展出二年級跨班素描作品

學生畫出西洋棋中的小兵，期許自己能像小兵一樣持續往前走

建國中學將夢紅樓藝廊展場空間化為溫馨會客室，與來賓互動對談

學生集體創作，將一張張素描結合成一長串影格故事線

學生藍浤博作品《掙扎與自由》是深層自我覺察的展現

學生陳韋典將日常用到的梳子，轉化為怪獸，呈現清理與恐懼矛盾意象並存的畫面

學生張宸豪畫了一隻尺以及一隻手，尺象徵的是規矩，而手代表著在與規矩拉鋸的自己

學生透過素描，呈現個人內心情緒和生命故事

有些「話」說不出口，那就用「畫」來表達，臺北市建國中學二年級學生以最原始的木條炭筆，將內心感受「擬物化」，日前集結七個班的跨班素描作品舉辦「小零件 大創意」創作發表會創作發表會，透過黑、灰、白及多層次色調之間的鋪陳，把青春的不安、掙扎與自我探索，毫不保留地呈現在觀眾眼前。

策展人美術科陳老師表示，這場發表會是想讓這群狂飆青少年們，褪下學霸的標籤，把自己內心的情緒以及生命故事透過素描展現。今年展覽也有了重大突破，部分班級嘗試從「個人創作」轉向集體潛意識「集體創作」，將一張張素描結合成一長串影格故事線。以丹麥「真人圖書館」的理念，每位學生不僅在臺上發表生命故事，更讓近300件作品匯集為沉浸式「鏡屋」場域。在這個空間中，不只是學生在「說話」，而更是與作品本身進行「對話」，讓創作者和觀眾能在彼此環繞的圖像中，展開一場深刻的自我探索。而在展覽時，學校也邀請藝術治療與美術教育的專家們，與學生們進行一場深度的藝術對談，並透過對話促進自我認識。

學生張宸豪分享，他將名字簽在代表尺之投影的手上，傳達出被規矩掌控的壓抑。他坦言，自己也害怕這個規矩外面的世界長什麼樣子。學生陳韋典將梳子化作呲牙裂嘴的怪物，與「清理雜亂」的意象呈現極大反差，呲牙裂嘴的帶出人們沉溺於現況與厭倦改變的心態。他認為，人性本就是純真與狡黠的共同體，凡是突破現狀，必會迎來改變；當不同立場的人們終能互相理解，將發現，世界上本就沒有「怪物」，有的只是尚未被讀懂的生命故事。

與談人臺北藝術大學楊育睿教授提醒學生，圖像與文字是兩種不同的工具，除了接受圖像外，也可以創造圖像來表達自我。臺師大美術系江學瀅教授指出，手繪創作是大腦連結最多神經元的歷程，更是表達自我的最佳媒介。她發現，今年學生的作品展現了相較往年更高的獨特性，能清晰地將創作與個人的生命經驗、自我期許產生連結。

建國中學指出，在這個一鍵生成的時代，創作的目的為何？這場展覽給出了最佳的答案。AI可以生成無數種完美的構圖，卻無法複製人們對於內心的恐懼，也模擬不了墨水裡流動的生命記憶。手繪創作的價值，不在於圖像的精緻度，而在於從無到有的過程中，培養出的情感思考、生活觀察與創造力。