北市建國高架橋「救護車、轎車、遊覽車撞一團」2傷

台北市建國高架橋在今（24日）上午發生大車禍，載著傷患的救護車、轎車與載著乘客的遊覽車通通撞成一團，一度釀成該路段全面封閉，造成兩人受傷。

車禍現場。 （圖／警方提供）

大安分局表示，事發的確切時間在上午11點21分，地點建國高架橋南往北方向，獲報後立即派員會同救護人員趕往，而車禍發生經過據其中一輛事故車的救護車駕駛26歲劉男表示，當時他有開啟警示燈跟警鳴器，為閃避前方煞停車輛向左閃避切換車道時，右前車身不慎擦撞前方35歲李男駕駛的自小客車左後方，車輛再失控向左偏行，又遭後方煞車不及的由50歲鄭男駕駛的遊覽車追撞。

而車禍現場也相當慘烈，只見救護車車尾嚴重凹陷，遊覽車車頭玻璃碎裂大半，豪華休旅車也受損嚴重，畫面怵目驚心，遊覽車駕駛鄭男也因這起車禍右腳扭傷、車上乘客53歲許男頭暈，皆未就醫。

另救護車駕駛26歲劉男輕微腦震盪、腰部挫傷送台大醫院，救護車上病患55歲康女本欲從新店耕莘轉診至北投榮總，因車禍由同公司派遣另一輛救護車一併送榮總救治，本次事故三方駕駛酒測值均為零，詳細肇事原因刻正調查釐清。

