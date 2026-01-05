北市建安國小捐書傳愛 義賣所得助失依兒

北市建安國小故事志工帶領著二年級學生發起捐書活動，獲得熱烈響應

捐書活動募集13箱、456本書

臺北市建安國小故事志工除了入班說故事外，也帶著學生實踐社會關懷

二年級班級內放置捐書箱

志工入班說故事

臺北市建安國小故事志工除了入班說故事外，也帶領著二年級學生發起一場充滿溫度的「社會關懷捐書活動」，希望能培養學童實踐善行的能力，讓他們知道自己也有幫助他人的能力，用行動讓愛永續。

建安國小表示，捐書活動靈感源自於「蚊帳大使」的故事，故事志工向孩子們講述美國的凱瑟琳在5歲時，因為看見非洲平均每30秒就有一名兒童死於瘧疾的紀錄片，決定節省零食費與玩具錢，並透過製作「愛心獎狀」募款，購買浸泡過殺蟲劑的蚊帳送往非洲。這項公益行動最後甚至獲得前任微軟執行長等社會名人的響應，挽救了無數性命。

廣告 廣告

建安國小說明，志工先在二年級各班放置收書籃，讓孩子及家長自由捐贈家中不需要的圖書，最後再次確認書籍狀況後交給「書寶二手書店」代售，書籍義賣收入部分會轉為善款，定期投入助養計畫，書籍不但重新找到新主人，合作的「忠義基金會」也可運用善款幫助失依兒，讓資源永續利用，也讓需要幫助的孩子能真正獲得資源。

故事志工表示，這次活動共捐出13箱456本書籍，孩子除了聽故事，更知道如何用行動讓世界更美好，即便年紀小，只要願意跨出第一步，也能成為改變世界的起點。