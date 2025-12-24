北市建安點亮書本聖誕樹 在「布克斯閱讀節」環遊世界

臺北市建安國小圖書館策劃「布克斯聖誕閱讀節」，設計闖關活動，讓學生認識多元文化

圖書志工用書本堆疊出一棵獨一無二的書本聖誕樹

志工變裝協助學生闖關

校長和學生在圖書館內聽志工說故事

學生向志工傳達感謝

隨著歲末鐘聲響起，臺北市建安國小圖書館策劃「布克斯聖誕閱讀節」，透過自主闖關、各國文化探索及溫馨互動，讓學生在歡慶佳節的同時，也能深度親近圖書館的閱讀寶庫。

建安國小表示，為了營造知性又溫馨的閱讀氛圍，志工響應SDGs精神，善用館內藏書巧妙堆疊出一棵讓孩子駐足欣賞、獨一無二的書本聖誕樹，象徵知識的累積與資源的永續利用。聖誕節前夕的大下課說故事，校長也跟著學生坐在書本聖誕樹旁，一起聆聽志工生動說著英文故事，為冷冷的冬日注入一股暖流。

建安國小說明，「布克斯聖誕閱讀節」活動精心規劃了八大挑戰任務，內容不僅結合圖書館利用教育的認識索書號、探索館內各區主題書籍，也讓學生練習對圖書志工表達感謝。透過世界搜查線活動，學生認識各國的聖誕習俗，例如日本人吃肯德基炸雞過聖誕、法國小朋友用鞋子裝聖誕禮物，以及南半球的聖誕節在夏天，大家到海邊烤肉慶祝，還有臺灣將12月25日訂為行憲紀念日，讓學生增長見聞。

建安國小表示，這次閱讀節設計多元活動和互動任務，搭配應景的聖誕節慶氣息，將「永續理念」結合「閱讀素養」，期待每位學生都能擁有一個充滿知性以及懂得感恩的聖誕佳節，讓校園在冬日裡綻放閱讀的溫暖活力。