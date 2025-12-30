北市建成師生走讀在地 臺北光點展出跨界共創成果

臺北市建成國中在臺北光點策劃《鑄怪．鑄字．鑄在地》閱讀成果展

師生透過閱讀與實地踏查，將學校周遭傳統街區的文化底蘊轉化創意作品

教師現身說法，分享走讀課程點滴

紙藝重現鐵窗花，細緻呈現老屋美學

臺北市建成國中在臺北光點策劃《鑄怪．鑄字．鑄在地》閱讀成果展，以教育部教學卓越金質獎課程模組「走、讀、創、行」為核心理念，展出師生透過閱讀與實地踏查，將學校周遭傳統街區的文化底蘊，轉化為「怪獸漂流地圖」與「日星鑄字行」影像詩小書等創意作品，展現教育與在地文化共融的豐碩成果。

建成國中校長潘姿伶表示，本次課程由圖書推動教師陳仰德老師領軍，結合視覺藝術與語文領域，不僅與全臺僅存的「日星鑄字行」及設計師高鵬翔合作，讓學生理解活版印刷的工藝精神；更攜手獨立媒體《少年報導者》與臺北當代藝術館，透過攝影營隊與藝術導覽，引導學生以獨特的視角紀錄生活周遭的變遷。展覽亮點之一為學生創作的「怪獸漂流地圖」，將街區觀察轉化為奇幻的怪獸角色，賦予老建築新生命；另一亮點則是與《少年報導者》共創的攝影圖文，學生們化身小記者，透過鏡頭捕捉職人神情與街區光影，用文字鑄造出屬於他們的在地故事。

建成國中表示，《鑄怪．鑄字．鑄在地》展覽從即日起在光點臺北二樓迴廊展覽館展出到115年1月2日，邀請民眾觀展，透過學生的視角，重新發現赤峰街與大稻埕的文化魅力，見證孩子們如何透過閱讀與創作，打造屬於自己的新價值。