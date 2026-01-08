北市強化校園周邊道路照明 維護學生夜間通行

臺北市公園處檢查和改善校園周邊道路及行人穿越線的照明，維護學生夜間返家安全

金華國中在114年改善行人穿越道的光線照明

除了行人穿越道外，也補強校園周邊人行道的照明

為提升臺北市學校周邊道路夜間的通行安全，臺北市工務局公園處從112年起執行校園周邊道路及行人穿越線的照明檢查，截至114年12月底止已盤點280處校園，並啟動改善作業，針對照度不足、光源偏暗等地點逐一檢視，3年來改善67所學校、92處校園照明提升作業，確保學童在放學後能有更明亮安全的返家動線。

臺北市公園處路燈科鄭博文科長表示，配合市府交通安心行政策，從112到114年進行臺北市國小到高中280處校園照明安全檢查，114年已將剩餘學校80處全部盤點完成，並針對內湖國小、金華國中及協和祐德高中等13處改善補強，升級校園照明環境。

鄭博文科長進一步說明，本次檢查範圍涵蓋學區主要出入口、行穿線路口、校門轉彎處，因為夜間照明並非單純把路變亮，更要讓行人被看清楚，去年完成的80處學區照明檢視及改善，讓走在斑馬線上的學生能獲得足夠的光線保護。

臺北市公園處路燈科指出，針對部分校園周邊因路燈不足所造成的暗區，已優先啟動改善機制，進行增設路燈的補強，未來也將以動態盤點的方式，視學校需求改善照明不足處，守護學子回家之路。