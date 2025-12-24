北市役政工作評比創佳績 連續3年全國第1

記者郭曉蓓／臺北報導

臺北市政府團隊就職即將屆滿3週年，臺北市兵役局秉持「服務型政府」的理念，持續推動各項役政實務工作，連續3年均榮獲中央評定為「特優單位」蟬聯全國第一；2025城鎮韌性演習評核也榮獲全國唯一3項特優。臺北市兵役局長李治安表示，3年來的施政核心在於致力推動役政e化與便民作業，並以實際行動關懷國軍與役男，全力打造最有感的全方位役政服務。

臺北市兵役局表示，在智慧城市願景下，臺北市率全國之先推動「役男體檢e化作業」，將傳統人工作業的檢查方式，改為全程導入數位化處理，不僅有效簡化體檢流程，更大幅提升行政效率與服務品質，成為各縣市精進役男體檢作業的學習標竿。另外，北市府針對城市安全的防護整備也更加落實，在「2025城鎮韌性演習」中，將兵棋推演、防空演練及綜合實作等3項演練整合辦理，透過跨局處即時協作與整體應變機制，充分展現整合指揮與應處量能，有效強化城市防災體系及全民防衛韌性，榮獲中央評鑑3項成績均為「特優」，為全國唯一得此殊榮的城市。

臺北市兵役局表示，對於關懷照顧臺北市的在營子弟，北市府更是全國走透透，成為「敬軍楷模」城市，結合三節與各項演訓時機，由府級長官率團走訪各新訓中心與部隊營區辦理兵役慰勞，春節親赴基地賀年、端節跨海澎湖慰問，今年度共探視慰勉超過200多個國軍單位，成為官兵最安心的後盾。此外，北市替代役男更在災難時刻挺身而出，於今年9月颱風過後投入花蓮光復鄉救災重建，展現社會守護力量，優異表現不僅獲得「替代役績優服勤單位」肯定，更在「2025替代役驗證型戶外訓練活動」勇奪全國亞軍，展現團隊協作的精實訓練成果。

展望未來，臺北市兵役局表示，將持續秉持「臺北隊」的精神，在推動便民服務與強化役政關懷的基礎上，精進各項實務作業，並以e化科技與暖心服務的雙重守護，為市民打造更便捷、安全，且更具韌性的友善宜居城市。

臺北市兵役局前往屏東海軍陸戰隊新訓中心慰勞市籍役男。（臺北市政府兵役局提供）

臺北市兵役局慰問參與教育召集的臺北市後備軍人。（臺北市政府兵役局提供）

臺北市役男參與全國替代役體驗型戶外訓練。（臺北市政府兵役局提供）