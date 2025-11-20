北市後備旅14天教召展開 兵役局親送甜品暖心慰問

台北市後備旅14天教育召集訓練自11月15日起正式展開，北市兵役局長李治安代表市長蔣萬安致贈甜品與慰勞金。（北市兵役局提供／丁上程台北傳真）

台北市後備旅14天教育召集訓練自11月15日起正式展開。今（19）日上午，台北市政府兵役局李治安局長偕同台北市軍人服務站范懋宜專員，代表蔣萬安市長前往南港軍備局202廠，向參與教召的市籍召員致上關懷與鼓勵，也向辛勤投入訓練與指導的部隊幹部表達深深謝意。

李治安致詞時肯定市籍召員們在一接到召集令後，即準時「聞令報到」履行保家衛國使命，展現出令人敬佩的守法精神。他鼓勵大家好好把握這次訓練的機會，再次熟悉武器操作、實彈射擊、戰傷救護以及戰術行軍等各項技能，提昇臨戰應變能力，齊心守護台北家園。

後備旅旅長顏宏哲表示，這次教召是今年度最後一梯次的14天訓練，非常感謝台北市政府每梯次都親自到場慰問，並致贈慰勞金，北市府的關懷與慰勞，讓全體官兵大受鼓舞。

天氣逐漸濕冷，李治安除了貼心提醒召員們務必注意身體保暖外，更帶來可口的甜品，為即將迎接3天靶場宿營訓練的召員們加油打氣。溫熱的甜品不僅暖了大家的胃，也讓訓練中的每一份辛勞，都多了一份被看見、被支持的溫度。

