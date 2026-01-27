北市復健狼醫！竟猥褻未成年女患者 「有類似前科」檢求處重刑

北市某一復健診所醫師猥褻未成年女病患。示意圖。取自pexels



台北市某復健診所的賴姓醫師被舉報，2024年為16歲女病患治療期間起色心，竟撫摸少女私密處，用下體磨蹭少女後臀部，違反醫師的道德良知，令人髮指的是，台北地檢署調查此案期間，發現賴男有多次類似前科，且犯後無悔意又狡辯，依利用權勢猥褻罪起訴賴男，請求法院從重量刑。

依據起訴書，賴男士某診所負責人與醫師，2024年4月，16歲少女在父親陪同前往診所治療右下肢痠痛問題，當時診斷完，醫師說明28日內要進行6次物理治療。

然而，就在少女進行第2次物理治療當下，賴姓醫師看到少女父親有事先離開診所，用檢查和拉筋名義把她帶回診間，要求她躺在診間治療床上，趁機用手撫摸少女臀部、私密處、胸部，再用自己的下體磨蹭她的後臀部多次，幸好少女警覺心夠，當下便打給父親求助，待父親趕回來，賴姓醫師立刻表示要和解，被拒。

少女父親後來報警提告賴姓醫師，檢察官調查期間卻發現賴姓醫師多年前也曾有類似前科，沒想到他沒有悔改，這次猥褻少女也沒有悔意，試圖狡辯。檢察官認為，賴姓醫師對未成年犯罪，以利用權勢猥褻罪起訴，請求法院從重量刑。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

