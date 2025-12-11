北市微型電動二輪車明年起禁入自行車道 最高罰1200

為維護自行車騎士和行人安全，北市交通局10月23日公告， 自明年1月1日起，禁止「微型電動二輪車」進入全市自行車道，包含河濱公園。（北市水利處提供／張珈瑄台北傳真）

為維護自行車騎士和行人安全，北市交通局10月23日公告， 自明年1月1日起，禁止「微型電動二輪車」進入全市自行車道，包含河濱公園，依照「道路交通管理處罰條例」，最高可開罰1200元。北市水利處表示，已在各個水門出入口及自行車牽引道等地方懸掛布條宣導，115年起會派員加強巡邏並配合科技執法，呼籲民眾遵守規定，不要因小失大，傷了荷包。

水利處河管科指出，近年來一再接獲民眾反映，微型電動二輪車嚴重影響自行車道騎士及行人安全，經邀集市府交通、民政及警察等單位共同研商決議，禁止微型電動二輪車行駛於河濱公園自行車道。

水利處表示，已在各個水門出入口及自行車牽引道等地方懸掛布條宣導，115年起亦會派員加強巡邏。（北市水利處提供／張珈瑄台北傳真）

依據「道路交通管理處罰條例」，無踏板「微型電動二輪車」依規定需登記、領牌、投保強制車險，年滿14歲以上才能騎乘，需配戴安全帽，不可騎上人行道和自行車道，亦不可載人載貨，最大行駛速率為25km／h以下，更不得擅自變更電子控制裝置與規格，須依規定停車並遵守交通標誌標線號誌駕駛；另以人力為主要動力、電動為輔助，有踏板的「電動輔助自行車」，如YouBike 2.0則不在限制範圍內。

水利處表示，已在各個水門出入口及自行車牽引道等地方懸掛布條宣導，115年起亦會派員加強巡邏，若發現民眾違規行駛，巡查人員將會拍照並配合現有科技執法路段，將違規事證移請警察局依「道路交通管理處罰條例」，裁罰300元至1200元。

河管科表示，基於雙北生活圈，新北市同時發布公告禁行微型電動二輪車，共同保障民眾在河濱休憩的安全與舒適，民眾若發現有人在河濱公園違規行駛微型電動二輪車，可撥打檢舉專線台北市民當家熱線1999反映。

