北市微型電動機車回收免拆解 環保局：打1999可清運

針對台北市微型電動機車數量逐年激增所衍生的回收亂象，市議員張文潔近日提出質詢，指出目前民眾欲回收此類車輛時常感到求助無門，甚至被要求必須自行拆解車體後才能個別回收。

環保局資源循環管理科科長林鈺惠回應，北市家戶民眾若有廢棄微型電動機車的清除需求，可直接撥打1999市民熱線或向各區清潔隊申請，市府將比照大型廢棄物清運作業，以整台車為單位清運，絕不會要求民眾先行分解或拆解車體。

張文潔在質詢中引述數據公路局及監理所資料顯示，台北市微型電動機車登記數呈現顯著成長，從民國111年的1080台一路攀升至114年9月的14978台，顯示該類車輛已成為市民重要的代步工具 。然而，由於微型電動機車目前不屬於環境部規定的法定應回收項目，現行法規亦未強制廠商協助回收，民眾需自行承擔拆解成本 。

張文潔批評，目前路邊棄置車輛需依「占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法」，先於停放處公告7天，清理期限屆滿後72小時內移至指定場所再公告1個月，民眾仍未領回才依採購法辦理付費去除作業。張文潔強調應研議修法及訂定自治條例，讓微型電動機車能比照汽機車辦理直接回收 。

對此，林鈺惠詳說明，環保局已分別於111年5月及113年11月，2度發函請環境部評估將其納入正式回收項目，環境部目前回覆將審酌相關條件評估中。環保局強調，後續將加強對民眾宣導正確的處置方式，並強化查報作業。

