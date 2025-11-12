北市性別友善廁所標章上路 明年1月2公營場館搶先認證

北市府12日宣布「性別友善廁所標章認證制度」上路，台北市副市長林奕華指出，期待透過明確的評核機制，讓公共空間的安全、隱私與包容有一致的標準。（張珈瑄攝）

北市府目前鼓勵各公營機關申請，預計最快明年1月下旬含市府及建成綜合大樓各會有一區通過認證的廁所。（張珈瑄攝）

台北市民國102年設立全國首座公部門性別友善廁所，北市府12日宣布「性別友善廁所標章認證制度」上路，台北市副市長林奕華指出，期待透過明確的評核機制，讓公共空間的安全、隱私與包容有一致的標準，也不單是性別友善，若長輩在外上廁所時若需要兒女協助，一樣可以使用性別友善廁所。北市社會局長、性別平等辦公室執行長姚淑文說，標章整體設計傳達包容與關懷的理念，也代表城市對多元族群的尊重與接納，預計最快明年1月有2處公營場館獲認證。

林奕華表示，台北市推動友善環境已行之有年，從前市長馬英九時期的「公廁革命」改善環境品質，102年設置全國首座不分性別廁所、107年訂定「不分性別廁所設置參考原則」，109年北市建管處制定「新建及改建廁所設置原則」，今年10月完成更新公告並設立標章認證制度，從可設置邁向有品質的設置。

林奕華說，過去解決的是「有沒有」，現在要追求的是「好不好｣，一個城市的進步與否，還是在細膩地照顧到每個人，讓民眾覺得在這個城市是安全、友善、包容的，為了不讓想法淪為口號，要讓進步觀念落實到政府的公共設計裡。

北市社會局長姚淑文說，標章整體設計傳達包容與關懷的理念，也代表城市對多元族群的尊重與接納。（張珈瑄攝）

姚淑文也說，「台北市友善廁所標章」以簡潔圓潤的線條呈現抽象人形，象徵所有性別都能自在、安全地使用，標章不只是圖案，而是一種態度，提醒大家在最日常的地方，都能實踐平等與友善。此次選擇在建成綜合大樓宣布舉行啟動儀式別具意義，該大樓是全台首棟全棟採不分性別設計的公共建築，從規畫階段就融入安全與平等思維，是台北在公共空間落實性別友善共融理念的重要里程碑。

姚淑文表示，目前已發函鼓勵各公營機關申請，預計最快明年1月下旬含市府及建成綜合大樓各會有一區通過認證的廁所，北市雖然已有許多性別友善廁所，但多結合親子無障礙單間式廁間，隔間高度也不符標準，都需要再精進改善調整，第一階段希望交通、演藝等人流較大場所先行設立，另也已要求新建運動場館、校舍需具備性別友善廁間。

北市議員林亮君也提及，希望性別友善廁所認證可以真正落實到每個角落，感謝在性平路上努力的夥伴共同促成，期待台北市可以成為一個能包容、照顧每個差異化的城市。

