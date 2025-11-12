北市性別友善廁所 標章認證上路

台北市社會局推動「性別友善廁所標章認證制度」12日上路，期待透過明確的評核機制，讓公共空間安全、隱私有一致標準，也更具包容性。（張珈瑄攝）

為推廣友善環境，台北市社會局12日宣布「性別友善廁所標章認證制度」上路，副市長林奕華指出，期待透過明確的評核機制，讓公共空間安全、隱私有一致標準，也更具包容性，若是長輩在外上廁所需兒女協助，一樣可以使用性別友善廁所。身兼性別平等辦公室執行長的社會局長姚淑文表示，標章傳達包容與關懷，也代表城市對多元族群的尊重接納，預計最快明年1月有2處公營場館可獲認證。

林奕華昨表示，台北市從前市長馬英九時期的「公廁革命」推動友善環境，民國102年設置全國首座不分性別廁所、107年訂定「不分性別廁所設置參考原則」，109年北市建管處制定「新建及改建廁所設置原則」，今年10月完成更新公告並設立性別友善廁所標章認證制度。

她指出，過去解決的是「有沒有」公廁，現在要追求的是公廁品質「好不好」，城市的進步在於能細膩地照顧到每個人，讓民眾覺得在這個城市是安全、友善、被包容的，為了不讓想法淪為口號，要讓進步觀念落實到政府的公共設計裡。

姚淑文也說，「台北市友善廁所標章」象徵所有性別民眾都能自在安全使用，標章不只是圖案，而是種態度，提醒大家在最日常的地方，都能實踐平等友善。

姚淑文表示，目前已發函鼓勵各公營機關提出申請，預計最快明年1月下旬，市府及建成綜合大樓各會有廁所通過認證。北市雖已有許多性別友善廁所，但大多是結合親子無障礙單間式廁間，隔間高度也不符標準，需要再精進改善，第1階段希望交通、演藝等人流較大場所先行設立，另也已要求新建運動場館、校舍需具備性別友善廁間。