北市性別友善廁所 標章認證上路
為推廣友善環境，台北市社會局12日宣布「性別友善廁所標章認證制度」上路，副市長林奕華指出，期待透過明確的評核機制，讓公共空間安全、隱私有一致標準，也更具包容性，若是長輩在外上廁所需兒女協助，一樣可以使用性別友善廁所。身兼性別平等辦公室執行長的社會局長姚淑文表示，標章傳達包容與關懷，也代表城市對多元族群的尊重接納，預計最快明年1月有2處公營場館可獲認證。
林奕華昨表示，台北市從前市長馬英九時期的「公廁革命」推動友善環境，民國102年設置全國首座不分性別廁所、107年訂定「不分性別廁所設置參考原則」，109年北市建管處制定「新建及改建廁所設置原則」，今年10月完成更新公告並設立性別友善廁所標章認證制度。
她指出，過去解決的是「有沒有」公廁，現在要追求的是公廁品質「好不好」，城市的進步在於能細膩地照顧到每個人，讓民眾覺得在這個城市是安全、友善、被包容的，為了不讓想法淪為口號，要讓進步觀念落實到政府的公共設計裡。
姚淑文也說，「台北市友善廁所標章」象徵所有性別民眾都能自在安全使用，標章不只是圖案，而是種態度，提醒大家在最日常的地方，都能實踐平等友善。
姚淑文表示，目前已發函鼓勵各公營機關提出申請，預計最快明年1月下旬，市府及建成綜合大樓各會有廁所通過認證。北市雖已有許多性別友善廁所，但大多是結合親子無障礙單間式廁間，隔間高度也不符標準，需要再精進改善，第1階段希望交通、演藝等人流較大場所先行設立，另也已要求新建運動場館、校舍需具備性別友善廁間。
其他人也在看
G7外長強調維持台海和平穩定重要性 憂中國軍事擴張
（中央社加拿大尼加拉地區12日綜合外電報導）七大工業國集團（G7）外長今天發表聯合聲明，除提及俄烏戰爭停火刻不容緩，還強調維持台灣海峽和平與穩定的重要性，並對中國的軍事擴張表達關切。中央社 ・ 1 小時前
鏡評／向左走 向右走
「左派」「右派」在台灣的政治版圖與經濟發展上，從來就只有模糊的面貌，台灣只有統獨之爭、鮮少左右路線的辯論。但是自從川普上任美國總統後，他的團隊在全世界強力支持右派政黨，短短不到一年，原本已經升溫的左右對立急速加溫、即將沸騰。將要來臨的2026年，「左右鬥爭」可能與AI並駕齊驅，成為影響股市投資與企業布局的主題，這個警訊明確又響亮，並非危言聳聽。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
韓國瑜籲賴清德 廢台獨黨綱
大陸立案調查民進黨立委沈伯洋，賴清德總統11日喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，韓12日親上火線，指賴「自己生病卻讓人吃藥」，消費沈伯洋，轉化為台灣內部藍綠鬥爭，他建議賴應廢除民進黨台獨黨綱，並撤回「大陸為境外敵對勢力」說法。府方未對此回應，民進黨則批韓未譴責中國惡行，賴總統堅持捍衛台灣自由民主的憲政體制，何錯之有？中時新聞網 ・ 2 小時前
台東六星級公廁疑故障 縣府稱因供水不穩停用
台東縣府斥資1500萬元新建舊站特區公廁，今年7月啟用，近日遭質疑「全數故障」，引發網路熱議。對此，縣府澄清，並非設備損壞，是因自來水接管工程延宕，臨時用水水壓不穩才短暫停用。不過，縣議員黃治維質疑理由牽強，且「智慧化」名不副實。中時新聞網 ・ 2 小時前
新聞透視》選前政治試煉場 藍綠勘災動起來
宜蘭縣溪南區是民進黨票倉，綠營唯二執政的冬山鄉、蘇澳鎮都在溪南區，也在颱風中受重創，民進黨提名參選宜蘭縣長的律師林國漳以「行政院政務顧問」身分勘災，還貼緊C位陪同行政院長卓榮泰視察，藍營可能參選的議長張勝德、不分區立委吳宗憲也不落人後，各方人馬深入災區，既是實地關懷與了解民意，也是選戰布局。中時新聞網 ・ 2 小時前
光復鄉「紅色警戒未解除」卻正常上班課 徐榛蔚臉書被灌爆：搞笑嗎
鳳凰颱風襲台，花蓮縣長徐榛蔚12日晚間8時半宣布，今（13）日除了鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村放颱風假外，其餘正常上班上課。不過光復鄉紅色警戒尚未解除，許多人都撤離卻要正常上班上課，消息一出讓居民忍不住湧入徐榛蔚臉書貼文質問。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
立委學歷涉造假1／搬中選會規定稱學經歷填報無誤 吹哨者批林思銘刻意曲解法令
藍營立委林思銘近期爭議不斷，繼遭質疑協助從事跨國詐欺、洗錢金額逾45億元的「太子集團」中國籍幹部劉學鋒、李丞丞入境，又遭前促轉會副研究員吳佩蓉踢爆在選舉公報上填報不存在碩士學歷。對此，林思銘堅決否認關說詐欺犯入境，強調是「選民服務」；針對學歷問題也回應：「人生歷程沒有虛假、沒有造假，向來就是光明磊落，勇敢、堅韌、無畏地去面對！鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
何志勇表態參選 藍白合添變數
國民黨前發言人何志勇近日在交通部前部長葉匡時勸進下，宣布參選新竹市長，為明年新竹市長選情帶來變數。停職中的市長高虹安頻跑地方活動，並以極高票數挺過大罷免，爭取連任企圖明顯，藍、綠現階段態勢不明。地方普遍認為，市長寶座鹿死誰手，高虹安是否宣布參選連任仍是能否藍白合最大關鍵。中時新聞網 ・ 2 小時前
鏡觀／鄭麗文為國民黨示範如何當個中國人
以前國民黨中央是個冷衙門，不過，現在不一樣了。自從鄭麗文上任黨主席後，這位新主席的一舉一動、一言一行都是新聞。比如說，上週她跑去參加由「台灣地區政治受難人互助會」主辦的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，悼念政治受難人及犧牲者家屬。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
邁神隱爭議延燒 議會藍綠互嗆
高雄市長陳其邁執政以來，府會維持表面和諧，未料前天總預算交付審查時，陳其邁因先行離席，引發藍營不滿，搶占主席台、拉布條抗議，導致議事停擺、總預算延後審查。藍營12日再質疑，陳其邁神隱2小時，還沒去防災會議。議長康裕成呼籲，勿因政治攻防干擾防災準備。高市府也喊話，國民黨應盡速審查總預算案。中時新聞網 ・ 2 小時前
毒蛋流竄9縣市 國民黨團：衛福部和食藥署漠視消費者權益
芬普尼雞蛋流竄9縣市，外界質疑檢驗報告4日出爐、9日才公布，政府慢半拍。衛福部長石崇良11日聲稱，查到哪「公布到哪」，是否能更快讓民眾知道可再研究。對此，國民黨團書記長羅智強表示，食藥署早在4日就驗出中廣新聞網 ・ 1 小時前
轉發沈伯洋影片「簡體字水軍秒現身」！周軒酸爆：某國真的相當忌憚
民進黨立委沈伯洋遭中共以涉犯「分裂國家罪」立案調查，更揚言要展開全球抓捕及跨境司法合作，面對中共威脅沈伯洋毫不畏懼，PO出現身德國國會門口影片，表示將以台灣立法委員身份在德國國會作證，說自己作為一名勇敢的台灣人，絕對不會因為這樣就退縮。不過政治工作者周軒就發現，只要轉發沈伯洋的影片，立刻就會有水軍出現。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
中共嗆通緝沈伯洋！藍白不聲援還嘲諷 陳揮文一席話怒噴網讚：槍口對外
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」，稱民進黨立委沈伯洋「台獨頑固分子」展開立案調查，更發出全球紅色通緝令。網路上有人發起「我們都是沈伯洋」運動，拒絕中共跨境鎮壓，遭到藍白嘲諷。對此，媒體人陳揮文直言，沈伯洋面對中共打壓，當然要聲援，一票網友紛紛讚爆。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
嚴家淦與兩位蔣總統
今年是嚴前總統家淦先生120歲冥誕，紀念協會將於11月14日舉辦新書發表暨3D文物數位典藏開箱活動。嚴前總統是中華民國政府1949年遷台之後的一位偉大政治家。按照中國古代的標準，稱得上是位「賢相」與「明君」，令人懷念，更值得後人效法。中時新聞網 ・ 2 小時前
給大陸時間 實踐孫中山心願
很榮幸參加中時媒體集團和中華戰略暨兵推協會舉辦的「和平推演」，當我們圍坐在桌旁，思考台灣如何實現長期和平的道路時，我們試圖找出可能阻礙長期和平的重大事件。我們努力辨識出哪些事件可以被視為「灰犀牛」（發生機率高但常被忽視的事件）和「黑天鵝」（發生機率低但一旦發生可能產生極端影響並改變格局的事件）。中時新聞網 ・ 2 小時前
出國前先分手？她逛免稅店他看飛機 「機場分手術」拯救旅行感情危機
根據《今日印度》（India Today）等外媒報導，奧利佛在《泰晤士報》（The Times）撰文分享，自己與未婚妻每次準備搭機出國，總因對機場節奏與習慣不同而爭執不斷。他偏好提早安頓，坐在窗邊觀察飛機起降；她則喜歡悠哉逛免稅店，甚至在登機口前仍閒晃。為了解決這個問題，兩...CTWANT ・ 9 小時前
藍推設立院兩岸對策小組 綠有異見
大陸日前宣布立案偵查民進黨立委沈伯洋，國民黨立法院黨團12日端出3個解方，其中，包括成立跨黨派「立法院兩岸事務因應對策小組」，監督、協助與陸方交涉的機關，若黨團行文、院長韓國瑜召集朝野協商，即可共同討論形成共識；但綠委陳培瑜強調，該小組只是院內協調平台，不是繞過國安體系的兩岸談判捷徑。中時新聞網 ・ 2 小時前
沈伯洋裡外不是人
民進黨立委沈伯洋遭大陸公安部門立案偵查，並威脅展開全球抓捕，賴清德總統則喊話立法院長韓國瑜，應站出來維護國會尊嚴與台灣人民言論自由。韓在第一時間並未回應，隔天才罕見地舉行記者會公開回應，而大家都很想知道一向迭有金句的韓院長，究竟會如何回應賴總統的挑戰？中時新聞網 ・ 2 小時前
備註行政院發 民進黨割稻尾
普發現金12日起陸續入帳，但匯款備註欄特別寫「行政院發」、「全民+1政府相挺」，引發網友質疑。國民黨前發言人鄧凱勛批評，行政院及民進黨公職們匆忙收割，臉皮厚到不可思議。民眾黨立院黨團也回顧過去閣揆卓榮泰、綠委們反對普發現金言論，酸民進黨割稻尾搶第一。中時新聞網 ・ 2 小時前
陸委會籲朝野團結 沈伯洋赴德聽證會
大陸日前以涉嫌分裂國家罪對民進黨立委沈伯洋立案偵查，央視更播出專題影片起底沈伯洋。陸委會主委邱垂正12日表示，這是典型的跨國鎮壓，意圖威嚇與分化台灣，呼籲國人團結；大陸國台辦發言人陳斌華則稱，有關行動針對的是極少數的台獨頑固分子，不涉及廣大台灣同胞。中時新聞網 ・ 2 小時前