北市性犯罪3年增7成 影像犯罪破案率慘跌剩35％

市長蔣萬安表示，會擬定具體改善方案，降低犯罪率。（鄧博仁攝）

台北市近3年性相關犯罪案件數節節上升，今年截至10月已高達1767件。市議員陳賢蔚指出，且妨害性隱私及不實性影像犯罪、性騷擾發生件數大幅增加，其中妨害性隱私及不實性影像犯罪類型破獲率最低，今年更跌至35.56％，要求市府針對不同犯罪類型及發生場所，研議不同改善方案。市長蔣萬安表示，會擬定具體改善方案，降低犯罪率。

性相關犯罪類型包括妨害性自主、妨害性隱私及不實性影像、兒少性剝削、性騷擾、跟蹤騷擾等。據統計，近3年北市性相關犯罪案件數明顯增加，民國112年1036件、113年1302件、114年1767件，其中妨害性隱私及不實性影像、性騷擾發生件數大幅增加，前項從112年90件、114年已增至409件；後項112年383件、114年480件。

陳賢蔚表示，其中以妨害性隱私及不實性影像犯罪類型破獲率最低，從112年74.44％、113年60.52％，114年已下降至35.56％。

陳賢蔚分析，破獲率低的原因為，性影像往往在短時間內就被傳播到多個平台，不易溯源原始的上傳者和所有轉發者；許多大型網路平台的伺服器位於海外，警方需要透過司法互助程序才能取得使用者資料或伺服器日誌，過程非常耗時，可能導致證據滅失；加害者常利用虛擬私人網路（VPN）或暗網犯罪，讓警方的數位鑑識和IP位址追蹤變得非常困難。

陳賢蔚要求，市府應針對不同犯罪類型及發生場所，擬定不同預防犯罪宣導措施，並定期檢視執行成效，針對破獲率極低的犯罪類型，也應研擬改善方案。

北市警察局長李西河表示，針對破案率低的場所及態樣，會積極加強臨檢；蔣萬安則說，將加強犯罪預防宣導，也會擬定改善方案。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

★《中時新聞網》提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害、移除下架性影像，洽性影像處理中心、終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

根據刑法刑法319-3條，未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處五年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。 犯前項之罪，其性影像係第319條之1第1項至第3項攝錄之內容者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。

