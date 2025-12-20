北市恐攻嫌張文正面照曝光！臉書好友數僅45人⋯同學稱「學生時期熱心助人」

張文正面照曝光。取自臉書

台北車站昨（19日）發生震驚社會的恐怖攻擊事件，妨害兵役通緝犯張文在北市多處縱火後，接連在台北車站及南西誠品隨機攻擊民眾，共4人死亡（含兇手）、11人受傷，犯案後張文從南西誠品頂樓墜樓身亡。有網友搜出他的臉書，只見他好友僅45人。張文高中同學向媒體表示，張文在學生時期個性雖然較為孤僻，但為人不壞，甚至相當熱心助人。

警方調查，27歲的張文因涉妨害兵役案件，遭桃園地檢署發布通緝，今年1月北上至台北市中正區公園路20巷一帶承租分租套房藏身。不料他於昨日犯下不特定傷人案件，造成重大死傷，最終自高處墜落身亡。

警方指出，張文於17日曾投宿南京西路上的千慧旅館，疑似在旅館內製作汽油彈。昨日他先後在台北市中山區長安東路一段兩處地點，以及林森北路一處地下室縱火，隨後又返回租屋處縱火，趁警消忙於救災之際，張文攜帶刀具、煙霧彈與汽油彈前往台北車站，在站內持刀攻擊民眾，造成57歲余姓男子身亡。

犯案後，張文返回商旅攜帶汽油彈下樓，於南京西路一帶投擲煙霧彈，隨即持刀闖入南西誠品內隨機傷人，導致蕭姓、王姓2名民眾傷重不治，事件最終以張文墜樓輕生告終。



