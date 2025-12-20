北市恐攻張文早鎖定誠品！保全曝：案發前1日曾想「上頂樓」拍聖誕樹

張文案發前1日欲上「誠品頂樓」拍聖誕樹遭拒，昨日犯後直接從頂樓墜樓。

台北市昨天發生恐怖攻擊事件，27歲逃兵通緝犯張文在北市縱火，隨後前往台北車站、中山捷運站等地扔煙霧彈，持刀沿路砍殺，犯後墜樓不治，包含他本人在內共4人死亡11人輕重傷。警政署長張榮興今天向總統賴清德進行專案報告指出，張文曾從軍但因酒駕被汰除，今年7月因教召未到被通緝；而他12月16日就在大同中山區活動，18日還曾向誠品櫃檯詢問是否能上頂樓拍攝聖誕樹，但被保全人員拒絕，研判當時就是想前往頂樓場勘。

警政署專案報告進一步揭露，警方在北捷M7聯通道現場，查獲疑似生存遊戲使用的M18煙霧彈17顆，其中2顆未擊發，並發現汽油瓶15瓶，以及雨衣、戰術背心、防毒面具與多把刀械等物。

廣告 廣告

此外，中正一分局於昨日下午4點58分接獲報案，指公園路張文承租的分租套房發生火警，警方入內後發現明顯縱火痕跡，現場遺留刀械4把、筆電1台、汽油桶5個及甲醇1瓶，但未發現手機。

警方指出，張文在中山站外犯案後，於18時40分進入誠品南西館，步行前往頂樓；18時41分中山分局交整崗員警入館追緝時，發現張文已墜樓身亡，身上未攜帶任何物品。頂樓現場同樣遺留雨衣、戰術背心、汽油瓶15瓶及刀械等物。

身分背景方面，張文27歲、未婚，大學畢業，曾擔服志願役，2022年因酒駕遭國軍汰除，今年7月因教召未到，遭桃園地檢署發布妨害兵役通緝。父母、哥哥都向警方表示，張文已與家人失聯逾2年，並稱其自幼即對生存遊戲相關裝備相當感興趣。警方搜索其桃園父母住處後，確認未發現近期生活用品，至於是否有相關就醫紀錄，仍在調閱釐清中。

張文從誠品頂樓墜樓不治。翻攝畫面

專案小組調閱監視器畫面及相關資料後，目前未發現任何共犯，但犯罪動機仍在釐清。警方比對時間軸指出，張文自12月16日起即在大同區、中山區一帶活動，誠品保全也證實，他於12月18日曾向服務台詢問是否能上頂樓拍攝聖誕照但遭拒，研判屬於事前場勘，顯示犯案具有預謀性。

警方也查出，現場遺留的汽油桶與推車購自網拍平台，其餘煙霧彈、刀械及防毒面具來源，仍持續追查中。

另據了解，張文自2025年1月起承租北市公園路租屋處（中正一分局對面），房東與鄰居均表示他生活作息正常、繳租正常，僅偶有噪音；他於12月17日入住大同區千慧旅館，業者也對其並無特別印象。

警方在張文租屋處及旅館房間內，另發現1台已燒毀的筆電與2台平板電腦，已交由刑事局與北市警局進行數位鑑識；至於外界傳聞的筆記本或手寫文件，警方強調，在其租屋處及旅館房間內均未發現。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



回到原文

更多鏡報報導

捨身救人身亡！蔣萬安：北捷英雄給500萬理賠 另依自治條例從寬撫卹

北市恐攻嫌張文正面照曝光！臉書好友數僅45人⋯同學稱「學生時期熱心助人」

張文最後身影曝！5次變裝逃至誠品頂樓 打開插銷畏罪身亡