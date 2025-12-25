北市恐攻後維安勤務加重 民眾奔中正一分局送暖！員警收打氣紙條

民眾特地走進警局，親手把暖心紙條交給執勤員警。（翻攝畫面）

台北市12月19日發生跨區恐怖攻擊，由於年末節日活動多，基層員警都繃緊神經加強維安，昨（24日）適逢平安夜，有民眾特地走進鄰近案發現場的中正第一警分局，親手將加油紙條交給執勤員警，還有企業直接致贈花籃肯定警方表現，在重大社會案件後，小小的舉動都能讓民眾與警方獲得暖意。

北捷台北車站、中山商圈19日發生重大攻擊事件，凶嫌雖已身亡，檢警仍持續調查釐清犯案動機，今查出凶嫌生前有兩大消遣，包含線上遊戲、觀看動漫，另也固定造訪成人網站，也曾網購情趣用品等。

刑事局統計19日至24日，期間共有71件模仿犯，其中有8人遭逮，警方承受不小壓力，且案發後一度遭外界質疑反應慢半拍，都讓士氣低落，中山一派出所所長李欣鴻日前受訪時，曾表示警察不是只有殉職才值得尊敬，也呼籲外界多給警方一點鼓勵跟支持。

年末活動不斷，案發後全台交通要點都能看到警方增派人力維安，昨（24日）平安夜，不少民眾也為定點駐守執勤員警送上打氣紙條，還有民眾走進中正第一分局，將加油紙條直送員警手中，甚至還有民間企業致贈花籃肯定警方，警方透露，近來同仁們陸續收到特別而溫暖的禮物，也從字裡行間裡感受到民眾對員警長時間執勤的理解。

執勤員警陸續收到民眾加油紙條。（翻攝畫面）





