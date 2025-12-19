北市恐攻犯「張文」曾是志願役軍人！「酒駕遭汰除」 教召未到被通緝

社會中心／綜合報導

北市恐攻嫌犯張文過去曾為志願役軍人，但於民國111年間因酒駕遭國軍汰除。（圖／翻攝畫面）

張文今（19）日傍晚五點多，在台北車站內M7出口不明原因丟擲多顆煙霧彈，1位民眾上前制止被砍死亡。然而，不久後北捷中山站也傳出隨機砍人事件，張文持長刀隨機殺人，且丟擲煙霧彈，闖入誠品南西店。目前共至少造成2死2命危9傷。媒體報導，恐攻嫌犯張文過去曾為志願役軍人，但於民國111年間因酒駕遭國軍汰除。

桃園地檢署證實，張文因遷移戶籍未申報，導致2024年11月25日報到之「教育召集令」無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，於2025年7月11日經桃園地檢署發布通緝。

張文在台北車站犯案後，隨即往中山站逃逸，又在中山站外揮刀，無差別攻擊路人，最後從高處墜樓，當場沒有生命跡象，送醫後宣告不治。



