北市恐攻釀4死！蔡詩芸發聲嘆「世界怎麼了」 遭酸挺黑道電影高EQ反擊

台北市19日下午發生重大隨機殺人事件，27歲的兇嫌張文分別在北捷台北車站及中山商圈丟煙霧彈並持刀攻擊，包含張文在內共釀成4死11傷慘劇，事件引起全國高度關注，不少藝人也紛紛發聲哀悼。女星蔡詩芸也在事發後於社群平台上感嘆：「這個世界到底怎麼了？」卻遭網友留言酸「你跟你老公一直挺黑道電影」，她也親自做出回應了。

北市發生恐攻後，女星蔡詩芸在社群平台上發聲哀悼。（圖／翻攝threads dizzydizzo）

蔡詩芸昨日在台北市爆出嚴重隨機攻擊事件後，先是在社群平台threads上無奈寫下：「這個世界到底怎麼了？」接著表示，「願這場悲劇中無辜離世的人Rest In Peace也為他們的家人送上祈禱，希望所有受傷的人都能被及時救治、平安無事。」並呼籲大家要能注意安全，外出時多留意周遭環境，少滑手機、盡量不要戴耳機。

蔡詩芸（右）呼籲大家外出時多留意周遭環境。（圖／翻攝threads dizzydizzo）

貼文一出後，湧入不少網友紛紛到底下哀悼，但卻有人留言酸她「你跟你老公一直挺黑道電影」、「拍一堆美化89的電影，我才想問這世界怎麼了」，掀起網上兩派論戰。蔡詩芸看到後親自回覆，「演戲是說故事，不是宣揚立場。娛樂不等於現實。這是一份工作，這也是為什麼它叫『娛樂』，或許該先了解一下。」認為該名網友對不認識的人無理由地充滿仇恨，才是這個世界的問題。

蔡詩芸遭網友酸和老公王陽明相當力挺黑道電影。（圖／翻攝threads dizzydizzo）

未料，該名網友進一步指出，「在台灣影視創作和集體意識中，『黑道題材』已經被放得非常大，會進而影響現實社會。」蔡詩芸將該則留言轉發到IG限時動態上，相當不認同的表示，「把世界的問題怪到電影題材上，本身就是一種錯誤的因果關係，就算全都是愛情電影，現實也不會因此改變。」而也有網友語帶諷刺寫下，「重點你老公不像演的。」蔡詩芸也正面回應：「謝謝你對他演技的肯定。」展現高EQ。

蔡詩芸高EQ回應網友留言。（圖／翻攝IG dizzydizzo）

