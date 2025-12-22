北市恐攻陰謀論四起！劉世芳撇境外勢力 金流成追查重點

內政部長劉世芳。（資料照）

台北市19日發生跨區恐怖攻擊，目前檢調分析犯案手法、金流等，暫定凶嫌張文為孤狼犯案，不過，網路上仍有不少揣測，懷疑張文為「第五縱隊」（間諜之意），對此，內政部長劉世芳今（22日）受訪表示，調查到目前為止，案件應與境外勢力沒有關聯。

凶嫌19日接連在林森北路、長安東路及租屋處縱火，再到捷運台北車站、中山商圈投擲煙霧彈，並持刀隨機砍人，造成3名無辜路人身亡，檢警追查，發現張文犯案前已無業多時，卻花錢在台北租房，犯案用煙霧彈1顆要價2,000元，資金來源也成追查重點。

隨著案件細節曝光，網路上掀起不少臆測，懷疑張文是在台第五縱隊等陰謀論持續發酵，對此，劉世芳今（22日）赴立法院進行「社會治安維護之檢討與精進」專案報告前指出，到目前為止，跟所謂國外或境外比較沒有相關。

劉世芳表示，唯一相關大概是網路出現模仿犯，刑事警察局從事發當天到昨（21日）中午左右，累計20則相關訊息，若能在台灣找到人，都陸續移送到地檢署偵辦，各地刑事局也會持續配合偵辦。

張文犯案前已失業長達1.5年，卻北漂台北租屋，犯案用煙霧彈還高達4.8萬元，據《ETtoday新聞雲》報導，檢警追查背後金流後，排除虛擬幣交易可能性，唯一金流僅張母每一、兩個月私下匯款2至3萬生活費。





