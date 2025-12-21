北市恐攻4死 小橘書教自救再掀討論！內政部曝發放進度

內政部今透露台灣全民安全指引發放進度。（資料照）

台北市中心19日發生4死恐怖隨機攻擊案，凶嫌張文在中山區林森北路、長安東路縱火燒車，返回租處縱火，再前往台北捷運台北車站及中山商圈拋擲煙霧彈、砍殺路人，整起案件震撼全台，中央日前發放的「台灣全民安全指引」（俗稱小橘書）也掀起討論，內政部今（日）透露發放進度。

台北市恐攻包含凶嫌張文在內，造成4死11傷，日前政府普發小橘書，因內容提及止血應對等自救、互救教學，成為網友討論焦點。

內政部今（21日）也說明發放進度，台灣全民安全指引家戶發放作業11月中旬起正式啟動，分成4梯次普發，截至12月19日，全台發送已達69.78%，也就是已發出680萬2,556份。

內政部指出，為配合國防部規劃印量及運輸量能，全國家戶發放總數約為975萬份，分4梯次由各縣市辦理發放作業，前3梯次目前已發放86.32%，其中台北市、台南市、高雄市、苗栗縣、連江縣及新竹市皆已完成發放。

至於第4梯次發放的台中市、彰化縣及屏東縣，內政部表示，將在12月24日起陸續發放，另外也有電子版供線上閱讀，可至國防部網站查閱。





