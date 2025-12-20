北市恐攻4死11傷震驚國際 賴清德點名警政署：快打部隊往反恐升級

賴清德在北市恐攻專案會議中要求內政部、警政署提升快打部隊反恐能力。李依璇攝

台北市昨晚發生震驚全台的重大暴力攻擊事件，造成3名民眾不幸身亡，嫌犯犯後墜樓死亡，共釀4死、11人輕重傷。總統賴清德 今（20日）上午前往警政署聽取專案簡報時嚴正定調，定調這起事件「駭人的、有計畫的暴力攻擊」，並要求內政部及警政署成立快打部隊，因應未來可能發生的恐攻事件。

賴清德指出，今早他與行政院長 卓榮泰 已分別前往醫院探視仍住院的6名傷者，除感謝各大醫院第一時間全力投入救治，也對不幸罹難的民眾表達哀悼，並向家屬致上慰問；同時也向在現場奮勇阻止兇手、協助救援傷者的民眾表達最高敬意與感謝。

賴清德表示，這起事件對台灣社會造成重大衝擊，因此他特別前往警政署，聽取整體案情調查與警力部署作為，並肯定警政署及台北市警察局在第一時間即時應變，也感謝卓榮泰昨晚即刻前往台北車站掌握狀況，指揮相關部會成立專案小組，同時也肯定台北市長蔣萬安籌組緊急安全小組，強化現場應變。

針對後續作為，賴清德提出四大指示。首先，在醫療與照顧面向，除即時醫療救治外，中央與地方應合作推動長期健康照顧與心理輔導，對傷者及目睹者提供有計畫性的支持。

第二，賴清德要求已成立的專案小組必須全面、深入擴大調查，針對兇手背景、犯案動機、有無共犯或受人指使，以及金錢來源等面向持續追查，不能因一時未掌握線索就輕易放過，務必將真相完整交代給社會大眾。

第三，賴清德強調，應以此案為鑑，全面檢討並制度化強化反恐與快速應變能力，包括機場、車站、捷運等人流密集場所及大型活動，警政署及內政部劉世芳部長，應跟各縣市警察局強化快速打擊部隊的功能，一旦接獲電話，一旦接獲訊息，快速部隊一定要儘速抵達，而且要有能力制止這種攻擊行為，而且要提升到，不單純是治安的快速打擊部隊，要把它往反恐的警力的佈置、訓練，從制度上方面來建設，才能保護台灣社會安定跟民眾。

最後，賴清德指出，對於此次事件中不幸喪命的民眾、英勇制止歹徒的民眾，以及受傷者的撫卹補償、獎勵與後續協助，政府責無旁貸，必須全力協助，讓家屬獲得妥善照顧。



