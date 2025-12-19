北市恐攻4死5傷 27歲逃兵通緝犯行兇動機、有共犯？警政署長出面說明

警政署長張榮興說明北市恐攻案。翻攝畫面

27歲逃兵通緝犯張文今（19日）下午在台北車站、中山站先後投擲煙霧彈並沿路持刀砍殺，北車被害人、57歲余姓男子晚間8點7分宣告不治；隨後，中山站遭攻擊的37歲蕭姓男子及王姓男子，也分別因傷重不治，目前包括張文在內已造成4死5傷。警政署長張榮興晚間在中正一分局召開記者會，強調犯案動機仍在清查；北市刑大大隊長盧俊宏指出，張文獨自作案，目前沒有證據顯示有共犯。

張榮興表示，警方已連夜確認嫌犯是否另有共犯及犯案動機，並進行偵查分工，除搜索張姓嫌犯的租屋處及投宿旅館外，也已查扣相關凶器，同步了解其住家狀況，務求儘速釐清是否為單獨犯案或背後另有他人涉入。因適逢假日，警方也已加強公共場所及人口密集區域的安全維護，台北市警察局也將對被害者家屬提供必要協助。

盧俊宏則指出，張姓嫌犯於北車犯案後，經地下街步行至誠品南西站附近旅館，攜帶凶器短暫停留約30秒後，便從誠品南西店對面快步跑向誠品門口，實施無差別攻擊。警方趕抵現場時，嫌犯逃往頂樓，最終於6樓墜落，並於晚間7時48分宣告死亡。

盧俊宏表示，目前警方已針對嫌犯位於中正區的租屋處、誠品南西附近旅館及桃園住家同步搜索，並對其家屬進行盤查，目前尚未發現有共犯，但仍將徹夜調派刑事警力，全面還原犯案經過並追查犯案動機，相關調查結果預計於明日上午10點半對外說明。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



