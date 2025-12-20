即時中心／黃于庭報導

年僅27歲的男子張文，昨（19）晚犯下震驚社會的恐怖砍人事件，他於北捷台北車站M7出口、誠品南京店蓄意投擲煙霧彈，並持長刀揮砍路人，目前已造成3人不幸身亡，他犯案後疑似畏罪墜樓不治。對此，台北市長蔣萬安今（20）日坐鎮應變專案小組會議，提出多項維安措施，並表示北捷將賠償亡者500萬。

蔣萬安表示，已經即刻召集1219緊急危安應變專案小組的會議。第1，要求警察局相關單位從即刻起，針對台北市接下來各商圈人潮聚集的地方，戒備全面升級，包括警力增加、同仁全副武裝，該有的必備裝備全部出動，還有警車及特勤小組等，在各重要的商圈，人潮聚集地，都一定要加強戒備。

廣告 廣告

場域的部分，蔣萬安說明，台北車站、中山站、西門商圈、信義商圈等，這些年輕人或人潮聚集地，特別是在週六、週日，以及夜間包括各夜店、花博MAJI酒吧、市集等，全面進行加強臨檢以及提高見警率。

快新聞／北市應變措施曝光！隨機攻擊4死11傷 蔣萬安：北捷賠償亡者500萬

台北市長蔣萬安。（圖／民視新聞）

蔣萬安進一步指出，對於接下來大型活動，像是路跑、演唱會全面升級戒備，必要也會有安檢門等相關措施，以及對於各捷運站人潮出入，包括松山車站、台北車站等，偵測爆破物的作為都會全面進行。

最後1點，蔣萬安強調，已要求捷運警察局以及捷運公司，針對各捷運站加強警力保全，也進行全線各站點高強度的演練，包括疏散以及無差別攻擊強度事件，一旦發生的各項演練。

至於傷者以及亡者家屬，各項的支持協助服務，蔣萬安說，社會局社工已經啟動，並建立聯繫窗口，後續心理諮商、補償、法律諮詢，以及全市民眾的安心專線也啟動上線。

快新聞／北市應變措施曝光！隨機攻擊4死11傷 蔣萬安：北捷賠償亡者500萬

台北市長蔣萬安。（圖／民視新聞）

傷者、亡者補償方面，蔣萬安表示，已與犯罪被害人保護協會建立窗口，正在協助申請補償金；另法務局也即刻建立捷運公司、誠品南西店聯絡窗口，整合相關保險，北捷確定對亡者提供500萬補償金；也根據民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例，北車M7余先生見義勇為制止並協助警方逮捕嫌犯，會從寬、從優給予撫卹及後續補償；最後，各區長啟動民政各方協助，生活起居照料、對家屬的慰問等。

針對像是跨年的大型活動，蔣萬安強調，警察局已經規劃會派特勤小組，並向中央申請保安警力；另外，也會有防爆車、偵爆犬、場地檢查以及車阻，全面加強維安、警戒升級。

原文出處：快新聞／北市應變措施曝光！隨機攻擊4死11傷 蔣萬安：北捷賠償亡者500萬

更多民視新聞報導

北捷隨機殺人案4死！她酸藍白：去垃圾桶把小橘書找回來

曾頻繁搜索「鄭捷」！張文疑模仿挪威恐攻 多方參考擬定計畫書

耶誕氣氛戛然而止！北捷宣布哀悼亡者 中山站燈飾「這期間」關閉

